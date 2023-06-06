Голова Херсонської обласної державної адміністрації звернувся до мешканців як правобережної, так і лівобережної частини регіону. Він терміново закликав усіх евакуюватись.

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На Херсонщині оголошено евакуацію

За словами Олександра Прокудіна, росіяни вчинили акт терору – підірвали Каховську ГЕС. Через 5 годин вода сягне критичного рівня.

Наразі розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють.

Прошу зібрати документи та речі першої необхідності, чекайте автобуси евакуації. Мешканці Лівого берега, зробіть все можливе, аби убезпечити себе, та негайно покиньте небезпечну територію,

– наголосив очільник регіону.

Звернення очільника Херсонської ОВА: дивіться відео

Де відбувається евакуація

У МВС України повідомили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме:

села Миколаївка,

Ольгівка,

Львово,

Тягинка,

Понятівка,

Іванівка,

Токарівка,

Понятівка,

Придніпровське,

Садове,

частково місто Херсон – острів Корабел.

Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно:

вимкнути всі електроприлади,

взяти документи і речі першої необхідності,

подбати про близьких і домашніх улюбленців,

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

Зверніть увагу! У перші дні повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС.

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