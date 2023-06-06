Станом на зараз відомо про евакуацію 10 населених пунктів та міста Херсон. Рівень води підіймається дуже швидко, тому українців закликали діяти за чіткими інструкціями.

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У яких населених пунктах проводять евакуацію

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області 6 червня були підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Нині евакуація проходить у місті Херсон – острів Корабел та селах:

Миколаївка,

Ольгівка,

Льово,

Тягинка,

Понятівка,

Іванівка,

Токарівка,

Понятівка,

Придніпровське,

Садове.

Рівень води підійматися досить швидко, тому всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно діяти за інструкціями:

вимкнути всі електроприлади;

взяти документи й речі першої потреби;

подбати про близьких і домашніх улюбленців;

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.



Що робити у разі підриву Каховської ГЕС / інструкція від МВС



Як діяти у разі підриву Каховської ГЕС / інструкція від МВС

Як відбуватиметься евакуація

У Херсонській МВА заявили, що з районів Херсона та населених пунктів, де відбувається підтоплення, евакуація проводиться автобусами.

Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі! Зберігайте спокій під час евакуації!

– підкреслили в міськраді.

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