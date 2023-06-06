Станом на зараз відомо про евакуацію 10 населених пунктів та міста Херсон. Рівень води підіймається дуже швидко, тому українців закликали діяти за чіткими інструкціями.

Важливо За 5 годин вода досягне критичного рівня: термінове звернення ОВА після підриву Каховської ГЕС

У яких населених пунктах проводять евакуацію

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області 6 червня були підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Нині евакуація проходить у місті Херсон – острів Корабел та селах:

  • Миколаївка,
  • Ольгівка,
  • Льово,
  • Тягинка,
  • Понятівка,
  • Іванівка,
  • Токарівка,
  • Понятівка,
  • Придніпровське,
  • Садове.

Рівень води підійматися досить швидко, тому всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно діяти за інструкціями:

  • вимкнути всі електроприлади;
  • взяти документи й речі першої потреби;
  • подбати про близьких і домашніх улюбленців;
  • виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.


Що робити у разі підриву Каховської ГЕС / інструкція від МВС


Як діяти у разі підриву Каховської ГЕС / інструкція від МВС

Як відбуватиметься евакуація

У Херсонській МВА заявили, що з районів Херсона та населених пунктів, де відбувається підтоплення, евакуація проводиться автобусами.

Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі! Зберігайте спокій під час евакуації!
– підкреслили в міськраді.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

  • ОК "Південь" близько о 06:00 6 червня повідомили, що окупанти здійснили терористичний акт – підірвали греблю Каховської ГЕС. Вона розташована на півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області.
  • Станом на зараз масштаби руйнувань уточнюються. З ймовірних районів підтоплення вже почали евакуацію.