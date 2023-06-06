Станом на зараз відомо про евакуацію 10 населених пунктів та міста Херсон. Рівень води підіймається дуже швидко, тому українців закликали діяти за чіткими інструкціями.
Важливо За 5 годин вода досягне критичного рівня: термінове звернення ОВА після підриву Каховської ГЕС
У яких населених пунктах проводять евакуацію
Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області 6 червня були підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Нині евакуація проходить у місті Херсон – острів Корабел та селах:
- Миколаївка,
- Ольгівка,
- Льово,
- Тягинка,
- Понятівка,
- Іванівка,
- Токарівка,
- Понятівка,
- Придніпровське,
- Садове.
Рівень води підійматися досить швидко, тому всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно діяти за інструкціями:
- вимкнути всі електроприлади;
- взяти документи й речі першої потреби;
- подбати про близьких і домашніх улюбленців;
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.
Що робити у разі підриву Каховської ГЕС / інструкція від МВС
Як діяти у разі підриву Каховської ГЕС / інструкція від МВС
Як відбуватиметься евакуація
У Херсонській МВА заявили, що з районів Херсона та населених пунктів, де відбувається підтоплення, евакуація проводиться автобусами.
Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі! Зберігайте спокій під час евакуації!
– підкреслили в міськраді.
Підрив Каховської ГЕС: що відомо
- ОК "Південь" близько о 06:00 6 червня повідомили, що окупанти здійснили терористичний акт – підірвали греблю Каховської ГЕС. Вона розташована на півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області.
- Станом на зараз масштаби руйнувань уточнюються. З ймовірних районів підтоплення вже почали евакуацію.