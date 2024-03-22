Зазначається, що 8 російських ракет влучили прямо по станції Дніпровської ГЕС. За повідомленнями Укргідроенерго, після масштабної атаки Росії вона у критичному стані.

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Атака на ДніпроГЕС

Вночі 22 березня російська армія завдала найбільшого удару по енергетичному сектору нашої держави від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, вона пошкодила найбільшу ГЕС України – Дніпровську.

Російські ракети не мають затримок, як пакети допомоги Україні. "Шахеди" не є нерішучими, на відміну від деяких політиків,

– зазначили в United24.

Момент влучання ракети по ДніпроГЕС: дивіться відео

Всього під час нічної атаки по Україні було використано понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Удари призвели до руйнування десятки будівель, а сотні тисяч громадян лишилися без світла. Також є поранені. У United24 закликали міжнародну спільноту збільшити підтримку нашої держави, адже нам потрібен захист від держави-терориста.

Атака на ДніпроГЕС: що відомо