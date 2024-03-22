Отмечается, что 8 российских ракет попали прямо по станции Днепровской ГЭС. По сообщениям Укргидроэнерго, после масштабной атаки России она в критическом состоянии.
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Атака на ДнепроГЭС
Ночью 22 марта российская армия нанесла наибольший удар по энергетическому сектору нашего государства с начала полномасштабного вторжения. В частности, она повредила крупнейшую ГЭС Украины – Днепровскую.
Российские ракеты не имеют задержек, как пакеты помощи Украине. "Шахеды" не являются нерешительными, в отличие от некоторых политиков,
– отметили в United24.
Момент попадания ракеты по ДнепроГЭС: смотрите видео
Всего во время ночной атаки по Украине было использовано более 60 "Шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Удары привели к разрушению десятки зданий, а сотни тысяч граждан остались без света. Также есть раненые. В United24 призвали международное сообщество увеличить поддержку нашего государства, ведь нам нужна защита от государства-террориста.
Атака на ДнепроГЭС: что известно
- Ночью во время масштабной атаки России повреждения получила Днепровская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Украине. Она образует старейшее водохранилище на реке Днепр и является важным объектом инфраструктуры. В нее попало 8 ракет.
- Еще за день до атаки россияне начали готовиться и предупреждали об ударе – они распространяли информацию, якобы украинские войска собираются ударить о ДнепроГЭС. Очевидно, враг рассчитывал на подрыв дамбы и таким образом хотел убедить западный мир в том, что в катастрофе виновата Украина. Однако уже после удара россияне начали радостно разгонять "победу" и взяли на себя ответственность за теракт.
- К счастью, удалось предотвратить экологическую катастрофу – дамба продолжает стоять. Однако в результате попадания в станцию в Днепр вытекли нефтепродукты. Специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа осмотрели место и подтвердили загрязнение окружающей среды.