Кроме того, что нефтепродукты попали в Днепр, специалисты зафиксировали еще и засорение почв.

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После подрыва ГЭС в Днепр попала нефть

После обстрела ГЭС в Запорожье специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа осмотрели пострадавшие территории, чтобы определить вред для окружающей среды.

Они зафиксировали засорение почв и утечку нефтепродуктов в реку Днепр.



Нефтепродукты в Днепре / фото Государственной экологической инспекции Южного округа

Специалисты Инспекции отобрали пробы воды и почвы для проведения лабораторных исследований и соответствующих расчетов. Результаты будут известны позже.

Кроме этого, инспекция определила площади засорения отходами разрушения:

по улице Славутича более 7200м2.

по улице Петра Сагайдачного (Бородинской) более 300м2.

Все полученные материалы специалисты передадут в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителям.

Россияне пытались создать экологическую катастрофу

В Офисе Генпрокурора сообщили, что во время атаки 22 марта россияне выпустили по ДнепроГЭС 8 ракет. Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины и важный объект критической инфраструктуры.

Враг целился именно в плотину ДнепроГЭС, пытаясь создать новую экологическую катастрофу вроде подрыва Каховской ГЭС в 2023 году.

К слову, за сутки до атаки, 21 марта, россияне анонсировали удар по ГЭС в Днепре, заявляя, что ВСУ якобы планируют взорвать дамбу. Это для того, чтобы снять с себя ответственность за катастрофу.

Сейчас на станции до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы, службы ГСЧС пытаются потушить пожар. Тем временем правоохранители начали расследование по факту террористического обстрела.