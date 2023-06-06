80 лет назад советские военные взорвали ДнепроГЭС, чтобы остановить гитлеровскую армию. Впоследствии немцы и сами использовали тактику "выжженной земли". 24 Канал объясняет, как Россия использует и ценит варварские методы веками, а также почему подрыв Каховской ГЭС подпадает под определение военного преступления.

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Кто взорвал Каховскую ГЭС

Подрыв сооружения был произведен изнутри. По информации украинской разведки, это сделали военные 1 батальона 205 мотострелковой бригады ВС РФ (россияне контролируют ГЭС с первых часов вторжения 24 февраля 2022).

Сейчас Россия в панике пытается переложить вину за теракт на Украину и рассказывает о якобы обстрелах объекта. Впрочем, это ложь – никаких обстрелов не было (это подтверждают как ВСУ, так и многочисленные свидетели среди местного населения, говорящие только об одном взрыве).

Обратите внимание! Ни "Ольха", ни HIMARS одним выстрелом сделать подрыв такого масштаба не способны, это доказывают результаты обстрелов в прошлом году, когда ювелирная работа ВСУ вывела из строя мост на Каховской ГЭС и сделала невозможным эвакуацию техники оккупантов, а сама плотина осталась невредимой.



По мнению OSINT-исследователей InformNapalm, по своим экологическим и экономическим последствиям разрушения Каховской ГЭС для Украины можно приравнять к последствий использования тактического ядерного оружия 5 – 10 килотонн.

Дамоклов меч – мир не услышал Украину в 2022 году

Об угрозе подрыва Каховской ГЭС начали говорить еще осенью 2022 года, когда россияне бежали из Херсона. Испуганные оккупанты взрывали перед ВСУ мосты и дамбы, бросали технику и живую силу. Тогда о риске подрыва и его катастрофических последствиях открыто говорили украинские власти. В частности, президент Зеленский призвал мировую общественность, обращаясь к Европейскому Совету, не допустить преступления.

Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать,

– подчеркивал президент в обращении в Европейский Совет, 20 октября 2022 года.

По его словам, это и есть подлинное отношение России к украинскому Крыму. В целом же разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой.

К сожалению, мир тогда не услышал предостережения украинского президента и не направил на Каховскую ГЭС наблюдательную миссию, на объект не вернули украинских работников. Так, ГЭС осталась в полной власти "обезьян с гранатами" и автоматами, сделавшими свое черное дело 6 июня 2023 года.

Почему это военное преступление: какую тактику использует Россия

Российский теракт 6 июня 2023 года имеет все признаки военного преступления и нарушает сразу несколько статей Женевских конвенций.

Там, в частности, указаны прямые запреты на обстрелы гражданской инфраструктуры и населения, а также подвержение мирного населения техногенным и экологическим катастрофам, которые могут быть следствием разрушения объектов, несущих повышенную опасность (Протокол о защите жертв международных вооруженных конфликтов).

Прямо об этом говорит, например, статья 56 Протокола (I) к Женевским конвенциям 1949 года – защита учреждений и сооружений, содержащих опасные силы.

Отметим, что подрыв ГЭС не только создает риск подтопления более 80 населенных пунктов, где проживают десятки тысяч человек, но и несет прямую угрозу Запорожской атомной электростанций (ЗАЭС), которая тоже захвачена россиянами и в результате теракта потеряет воду для охлаждающих бассейнов (по оценкам экспертов), с охлаждением ЗАЭС могут начаться значительные проблемы уже через 4 – 5 недель).

Для россиян здесь ничего нового – оккупанты системно нарушают Женевские конвенции и все возможные правила войны. Это дает основания полагать, что Россия осуществляет в Украине открытый геноцид.

Обратите внимание! Согласно Женевской конвенции (статья 56 Дополнительного протокола I 1977) действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения. Факторы такого разрушения фактически идентичны ядерному взрыву, кроме радиационного загрязнения: Эвакуация населения, разрушение предприятий и объектов с вредными и ядовитыми веществами (хлор, аммиак, нефтепродукты).

Разрушение объектов водоснабжения, канализации, электроснабжения, коллапс продуктовой и медицинской логистики.

Загрязнение части акватории Черного моря и другие последствия.

Страшнее всего, что Россия еще осенью прошлого года объявила оккупированные украинские территории своей территорией. То есть, согласно собственному законодательству, совершает военные преступления на территории, которую называет Россией.

История повторяется: Путин следует тактике Гитлера, Сталина и ИГИЛ

Подрыв россиянами Каховской ГЭС имеет многочисленные исторические параллели. Вероятно, первым на ум приходит другой российский теракт в этом же регионе. 18 августа 1941 года советская армия подорвала дамбу ДнепроГЭС, пытаясь то ли остановить наступление немцев, то ли просто разрушить построенный американскими инженерами стратегический объект.



Взорванная в августе 1941 года ДнепроГЭС без эвакуации населения, в результате чего, по некоторым данным, погибли тысячи человек / фото memorua.org

Последствия подрыва ДнепроГЭС были ужасающими и страшными. Однако не для немцев. В результате взрыва и поднятия воды погибли несколько тысяч бойцов Красной Армии и местных жителей (историки говорят о около 3 тысяч погибших), которых никто не предупредил о подрыве.



Подрыв Днепровской ГЭС 1941 глазами иллюстратора Berliner Illustrierte Zeitung, март 1942 года

Вместо этого на успехи Вермахта это никак не повлияло. Похоже, немцы даже не понесли потери. Также не было 100 000 потерь и 20-метровой волны, якобы дошедшей до Херсона (это все выдумки журналистов-хайпожоров 90-х годов прошлого века).



Немецкие военнослужащие возле ДнепроГЭС, которую взорвали советские военные 18 августа 1941 года



Взорванная плотина / фото memorua.org

Подрыв ДнепроГЭС – типичная практика для Красной Армии, которая воспроизводила, по приказу Сталина и его клики, так называемую "скифскую тактику", принесшую успех упомянутым скифам во время вторжения персидского царя Дария, Петру Первому в войне со шведами и Кутузову во время войны с Наполеоном в 1812 году.



Для Сталина она заключалась в варварском уничтожении исторического центра Киева (операция "Огненный смерч" сентября 1941) и массовых подрывах индустриальных гигантов на востоке Украины, за постройку которых отдали свои жизни миллионы украинцев – жертв Голодомора.





Даже гитлеровские военные были в шоке от варварства СССР / архивное фото

К тактике "выжженной земли" через несколько лет спустя прибегнут и нацисты.

В марте 1945 года Гитлер приказывает министру вооружений и боеприпасов Альберту Шпееру (фактическому премьеру) начать план "Нерон" (от имени римского императора, приказавшего сжечь Рим, – 24 Канал).

Что предусматривал план "Нерон" Немедленное уничтожение всех военных сооружений, сооружений транспорта, связи, промышленности и снабжения, продовольственных складов, а также вещевых ценностей, находящихся на территории Рейха, которые невозможно было вывезти.

Если война будет проиграна, то нация также погибнет. Это ее неизбежная судьба. Нет необходимости заниматься основой, которая потребуется народу, чтобы продолжать самое примитивное существование,

– Альфред Шпеер цитирует Гитлера на Нюрнбергском процессе.

Шпеер приказ Гитлера, кстати, саботировал, чем спас свою жизнь (получил 20 лет, впоследствии вышел на свободу и умер собственной смертью) и жизнь миллионов немцев.



Рейхсминистр Шпеер / фото Bundesarchiv

Если вспоминать уже современную историю, то к тактике "выжженной земли" прибегал иракский диктатор Саддам Хусейн, поджигавший нефтяные месторождения, имея цель не допустить к богатству врагов, а также закрыть дымом от пожаров небо для натовских ВВС.

В обоих случаях целей своих диктатор не достиг и проиграл, хотя последствия экологической катастрофы государства Персидского залива ощущают даже по сей день.



Горение нефтяных скважин в Кувейте, горящих при отступлении иракских войск во время войны в Персидском заливе, 1991 год / фото US Army, Tech. SGT Perry Heimer

Современные коллеги Путина – боевики ИГИЛ – также отмечаются варварскими действиями. Они неоднократно подрывали дамбы на Евфрате и других реках, поджигали нефтяные скважины. Стратегического преимущества это им не дало никакого, зато они получили репутацию варваров, с которыми невозможно вести переговоры.

Важно Катастрофический, реалистичный и вероятный: 3 сценария подтоплений в результате подрыва Каховской ГЭС

По этому пути сейчас идет Россия и достигла значительных "успехов". Впрочем, они больше похожи на выстрелы в ногу.

Поможет ли подрыв Каховской ГЭС России

Автор популярного телеграм-канала "Миколаївський Ваньок" и глава Николаевской ВГА Виталий Ким указывают, что россияне, похоже, не планировали полный подрыв ГЭС, а хотели спровоцировать частичный. Похоже, целью оккупантов был план "смыть" бойцов ССО ВСУ, которые уже успели закрепиться на многочисленных днепровских островах и установили огневой контроль над позициями россиян.

В результате взрыв полностью разрушил ГЭС и дамбу и вызвал неконтролируемую утечку воды. Как следствие, наводнение пошло как на освобожденный от россиян правый берег, так и до сих пор оккупированный левый.

Для многих окупантов "криворукость" их собратьев стала сюрпризом – под водой оказались техника и оборонные позиции, которые они успели накопать за 16 месяцев.

Большая вода повлекла за собой значительную панику у окупантов: им теперь придется отходить и отводить артиллерию вглубь, а это значит, что они потеряют возможность обстреливать позиции ВСУ и освобожденные населенные пункты.

Также "большая вода" не остановит украинское контрнаступление, ведь, скорее всего, Херсонская область не станет местом главного удара. Впрочем, теперь для ВСУ на этом театре военных действий появляются новые перспективы.

Фактически вырисовывается ситуация, что Россия при попытке "смыть" позиции ССО на днепровских островах снесла свою плотно укрепленную и заминированную первую линию обороны и создала для ВСУ "почти" сухопутный коридор наступления на левый берег Днепра.

Но самое ужасное для россиян не это. За все время вторжения они рассказывали, что достигли важной цели. возобновили бесперебойное водоснабжение временно оккупированного Крыма.

Сейчас они своими руками перебили водную артерию и оставили Крым без единого источника питьевой воды. Таким образом, этим терактом Россия значительно усугубила собственное положение не только на правом берегу Днепра в Херсонской области, но и в Крыму.

Исправить эту ситуацию Россия уже не сможет – Каховская дамба уже полностью под водой и не подлежит восстановлению.

Впрочем, у России будет шанс приобщиться к восстановлению, но уже после украинской победы. За восстановление Россия уплатит репарациями и ценой будущего нескольких поколений своих граждан.

Какой должна быть реакция мира

Российский теракт в Каховке спровоцировал экологическую и техногенную катастрофу. Мир еще раз увидел, кто такие россияне и на что они способны.

Это был мощный сигнал всем тем в мире, кто до сих пор говорит о мирных переговорах с террористами на их условиях. Также это сигнал к усилению помощи Украине и более решительным действиям в отношении России.

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Мир больше не должен праздновать "День русского языка" (как это делают в ООН ), вместо этого должен задать вопрос о целесообразности существования российского политического режима – к "обезьяне" с крупнейшим в мире ядерным арсеналом не должно быть никаких сантиментов. Иначе теракт на Каховской ГЭС будет не последним.