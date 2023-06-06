Мир также должен понять, что это очередная попытка Кремля поднять ставки и испугать Запад ядерной катастрофой. Ответ на устрашение должен быть быстрым и мощным. 24 Канал проанализировал реакцию мировых лидеров на очередной акт терроризма и военное преступление России.

Это экоцид: у Зеленского показали шокирующее видео после подрыва Каховской ГЭС

Удар по мировой продовольственной безопасности и экологии

Справедливо будет начать марафон мировой реакции с тревожного твита главы МИД Дмитрия Кулебы, назвавшего подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, величайшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Что интересно, велика вероятность, что временно оккупированный Россией Крым останется без пресной воды.



Может ли Крым остаться без пресной воды

Также подрыв Каховской ГЭС россиянами – это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую Кремль хочет подорвать, ведь эта катастрофа окажет влияние на систему орошения на Юге. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке.

Единственным способом остановить Россию, крупнейшего террориста XXI века, является изгнание ее из Украины. Прислушается ли мир к призыву Украины – узнаем уже в ближайшее время.

В то же время Украина уже выразила возмущение тем, что многие западные СМИ намекают на возможную ответственность Украины за подрыв Каховской ГЭС.

Вызывает негодование публикации некоторых СМИ о том, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховской дамбы. Это ставит факты и пропаганду в один ряд,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом, а "игнорировать этот факт означает играть в российскую игру в "не все так однозначно".

Как мир реагирует на подрыв Каховской ГЭС

Едва ли не первым основательно на ситуацию отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель. Он откровенно шокирован разрушением дамбы Каховской ГЭС и пообещал привлечь Россию к ответственности.

Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление – и мы привлечем Россию и ее приспешников к ответственности. Мои мысли со всеми пострадавшими от этой катастрофы семьями в Украине,

– заявил Мишель в своем твиттере.

Он пообещал поднять этот вопрос на июньском саммите ЕС. Также Мишель предложил больше помощи затопленным территориям. Господин Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также назвала преступным и безрассудным преступление Москвы.

В то же время в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) уверяют, что эксперты "внимательно следят за ситуацией", а на Запорожской атомной электростанции нет "прямого риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.

Глава МИД Великобритании, находящийся сейчас в Украине, Джеймс Клеверли возложил ответственность за разрушение дамбы на российское вторжение. Об этом сообщает The Guardian.

"Я слышал сообщения о взрыве на дамбе и риске наводнения. Еще слишком рано давать любую содержательную оценку деталям. Но стоит помнить, что единственная причина, почему это вообще является проблемой, – это неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину", – подчеркнул он.

Не заставила себя ждать реакция от НАТО, хотя ее сейчас можно назвать относительно сдержанной. Йенс Столтенберг подчеркнул, что разрушение Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизнь тысяч гражданских лиц и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

Это возмутительный акт, который демонстрирует жестокость войны России против Украины,

– подчеркнул генсек НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц вообще назвал подрыв Каховской дамбы "новым измерением" войны в Украине.

Выступая на форуме в Берлине, он заявил, что разрушение ГЭС "соответствуют тому, как Путин ведет эту войну". Он также добавил, что Берлин "наблюдает с заботой и беспокойством" за происходящим.

Оружие массового поражения и цинизм от ООН

Глава МИД Чехии Ян Липовский обвинил Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС и заявил, что последствия уже сравнимы с применением оружия массового уничтожения.

Россия продолжает расширять пределы своей агрессии. Атака на дамбу в Новой Каховке над жилыми кварталами равняется применению оружия массового уничтожения против гражданского населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!

– написал дипломат.

Очевидно, что после таких варварских действий России не место в Совбезе ООН и ООН в целом. Но не все выглядит так, как должно было быть. Пока мир в шоке от катастрофы, в сети справедливо возмущаются твитом ООН о дне русского языка на фоне подрыва ГЭС. Такой ли реакции ожидают от ООН?

Но, похоже, все уже смирились с тем, что ООН это фактически недееспособная, нежизнеспособная организация. Она должна быть полностью реформирована под новые современные вызовы, существующие в мире.

Похоже, позицию Украины традиционно поддерживают наши ближайшие союзники, особенно среди стран Балтии. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о необходимости победы Украине на поле боя, поскольку террористов может остановить только сила.

Террористы не останавливаются, если их не остановить. Они не ведут переговоры ни с кем, кроме силы. Они без сожаления вызывают огромные катастрофы. Я скажу это еще раз: продолжительный мир в Европе требует победы Украины как на поле боя, так и в суде. Ничто другое не сработает,

– написал Ландсбергис в своем твиттере.

А президент Эстонии Алар Карис назвал подрыв ГЭС очередным террористическим актом, угрожающим тысячам мирных жителей Украины.

"Это станет еще одним пунктом в списке обвинений для московских преступников у власти", – подчеркнул он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что осуждает это тяжкое преступление российских оккупационных войск. В то же время реакции от фактически пророссийского правительства еще не последовало.

Президент Молдовы Майя Санду, где недавно состоялся европейский саммит, осудила подрыв дамбы Каховской ГЭС россиянами. Она также заверила, что официальный Кишинев готов предоставить помощь Украине в связи с последствиями катастрофы.

Россия не впервые подрывает дамбы

Тем временем в BBC справедливо отмечают, что Москва могла опасаться, что украинские силы воспользуются дорогой через дамбу, чтобы переправить войска через реку на подконтрольную России территорию в рамках контрнаступления.

Дамба очень важна и служит для многих целей. Она сдерживает огромное водохранилище, которое снабжает водой множество населенных пунктов выше по течению, а это значит, что она может повлиять на поставки для людей там.

Также британские журналисты напомнили, что с момента вторжения, Россия уже совершила несколько нападений на дамбы по всей Украине, что повлекло масштабные наводнения и перебои в энергоснабжении.

Между тем, в The Guardian вспоминают, как сталинская тайная полиция в 1941 году подорвала дамбу, пытаясь замедлить продвижение нацистских немецких войск, продвигавшихся через Украину.



Взорванная плотина в Запорожье, 1941 год / Фото Sueddeutsche Zeitung Photo / Alamy

Взрыв затопил села на берегах Днепра, в результате чего погибли тысячи гражданских и военных с обеих сторон. После захвата территории немцы частично отстроили плотину. Два года спустя, когда советские войска вытесняли их из Украины, нацистские войска взорвали ее второй раз.