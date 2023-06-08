Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме, информирует 24 Канал. Соединенные Штаты тесно сотрудничают с украинским правительством, чтобы выяснить, что привело к катастрофе.
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Мы продолжаем оценивать, что произошло. Мы действительно общаемся с украинцами. Разрушение и разорение, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины,
– заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что трагедии не произошло бы, если бы российская армия не начала агрессию против Украины
Эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это тяжелое время", – добавила спикер.
Главное о последствиях подрыва Каховской ГЭС
- В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся плотина, но есть значительные повреждения.
- Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, получавшие воду из Каховского водохранилища.
- По данным Энергоатома, стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. В то же время ситуация на станции под контролем, украинский персонал мониторит все показатели.