Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме, информирует 24 Канал. Соединенные Штаты тесно сотрудничают с украинским правительством, чтобы выяснить, что привело к катастрофе.

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Мы продолжаем оценивать, что произошло. Мы действительно общаемся с украинцами. Разрушение и разорение, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины,

– заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что трагедии не произошло бы, если бы российская армия не начала агрессию против Украины

Эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это тяжелое время", – добавила спикер.

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