Он объяснил, почему не стоит верить в теорию о том, что Каховская ГЭС подверглась саморазрушению или ее обстреляли. Для этого он привел наглядные данные.

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Магнитометр зафиксировал взрыв

По словам физика Ричарда Кортадо, взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. Произошло это с погрешностью около 5 минут. Речь идет о времени 02:50. Собственно, это же время указывает официальная украинская власть.



Взрыв зафиксировали на магнитометре / Скриншот с твиттера

Он также отметил, что Центрально-Восточноевропейская инфразвуковая сеть (CEEIN) также подтвердила инфразвуковое обнаружение взрыва на ГЭС. Регистрация прошла в районе Буковины. И она, по словам физика, "согласуется с 30-минутным ходом сигнала магнитной аномалии".



Также зафиксировали инфразвуковое обнаружение взрыва / Скриншот с твиттера

Очевидно, что я смотрел раньше основного взрыва. Однако, я считаю, что на дамбе должен быть ряд подготовительных взрывов, прежде чем раздался основной взрыв,

– заметил физик.



Зафиксировали также ряд взрывов перед основным ночью / Скриншот с твиттера

Он, собственно, обратил внимание, что была целая серия "синхронизированных по времени взрывов". Они прогремели за несколько часов до основного подрыва Каховской ГЭС.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС