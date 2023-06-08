Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу у Білому домі, інформує 24 Канал. Сполучені Штати тісно співпрацюють з українським урядом, аби з'ясувати, що призвело до катастрофи.
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Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми дійсно спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України,
– заявила речниця Карін Жан-П'єр.
Вона наголосила, що трагедії не сталося би, якби російська армія не розпочала агресію проти України
Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей важкий час", – додала речниця.
Головне про наслідки підриву Каховської ГЕС
- В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. В ОК Південь уточнили, що зруйнована не вся дамба, але є значні пошкодження.
- Володимир Зеленський на терміновому засіданні РНБО доручив провести евакуацію з районів ризику і забезпечити питною водою всі міста і села, які отримували воду з Каховського водосховища.
- За даними Енергоатому, стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Водночас наразі ситуація на станції під контролем, український персонал моніторить усі показники.