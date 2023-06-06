Світ також повинен зрозуміти, що це чергова спроба Кремля підняти ставки й налякати Захід ядерною катастрофою. Відповідь на залякування має бути швидкою і потужною. 24 Канал проаналізував реакцію світових лідерів на черговий акт тероризму та воєнний злочин Росії.

Це екоцид: у Зеленського показали шокуюче відео після підриву Каховської ГЕС

Удар по світовій продовольчій безпеці та екології

Справедливо буде розпочати марафон світової реакції з тривожного твіта глави МЗС Дмитра Кулеби, який назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Що цікаво, є велика ймовірність, що тимчасово окупований Росією Крим залишиться без прісної води.



Чи може Крим залишитися без прісної води

Також підрив Каховської ГЕС росіянами – це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку Кремль хоче підірвати, адже ця катастрофа вплине на систему зрошення на Півдні. Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в Африці.

Єдиним способом зупинити Росію, найбільшого терориста XXI століття є вигнання її з України. Чи дослухається світ до заклику України – дізнаємося вже найближчим часом.

Водночас Україна вже висловила обурення через те, що чимало західних ЗМІ натякають на можливу відповідальність України за підрив Каховської ГЕС.

Викликає обурення публікації деяких ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують одне одного" у руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти і пропаганду в один ряд,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Глава української дипломатії наголосив, що Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою, а "ігнорувати цей факт означає грати в російську гру в "не все так однозначно".

Як світ реагує на підрив Каховської ГЕС

Чи не першим ґрунтовно на ситуацію відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель. Він відверто шокований руйнуванням дамби Каховської ГЕС та пообіцяв притягнути Росію до відповідальності.

Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин – і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності. Мої думки з усіма сім'ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи,

– заявив Мішель у своєму твітері.

Він пообіцяв порушити це питання на червневому саміті ЄС. Також Мішель запропонував більше допомоги затопленим територіям. Натомість пан Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич також назвала злочинним і безрозсудним злочин Москви.

Водночас у Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) запевняють, що експерти "уважно стежать за ситуацією", а на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки" після руйнування Каховської ГЕС.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, який зараз перебуває в Україні, поклав відповідальність за руйнування дамби на російське вторгнення. Про це повідомляє The Guardian.

"Я чув повідомлення про вибух на дамбі і ризик повені. Ще занадто рано давати будь-яку змістовну оцінку деталям. Але варто пам'ятати, що єдина причина, чому це взагалі є проблемою, – це неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну", – наголосив він.

Не забарилася реакція від НАТО, хоча її наразі можна назвати відносно стриманою. Єнс Столтенберг наголосив, що руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу.

Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії проти України,

– підкреслив генсек НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц взагалі назвав підрив Каховської дамби "новим виміром" війни в Україні.

Виступаючи на форумі в Берліні, він заявив, що руйнування ГЕС "відповідають тому, як Путін веде цю війну". Він також додав, що Берлін "спостерігає з турботою і занепокоєнням" за тим, що відбувається.

Зброя масового знищення і цинізм від ООН

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у підриві дамби Каховської ГЕС і заявив, що наслідки вже можна порівняти із застосуванням зброї масового знищення.

Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Атака на дамбу в Новій Каховці над житловими кварталами прирівнюється до застосування зброї масового знищення проти цивільного населення. Ця жорстокість буде засуджена і покарана!

– написав дипломат.

Очевидно, що після таких варварських дій Росії не місце у Радбезі ООН та в ООН загалом. Та не все виглядає так, як повинно було б бути. Поки світ шокований катастрофою, у мережі справедливо обурюються твітом ООН про день російської мови на тлі підриву ГЕС. Чи такої реакції чекають від ООН?

Та, схоже, всі вже змирилися з тим, що ООН — це фактично недієздатна, нежиттєздатна організація. Вона повинна бути повністю реформована під нові сучасні виклики, які існують у світі.

Схоже, що позицію України традиційно підтримують наші найближчі союзники, особливо серед країн Балтії. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про необхідність перемоги Україні на полі бою, оскільки терористів може спинити лише сила.

Терористи не зупиняються, якщо їх не зупинити. Вони не ведуть переговори ні з ким, окрім сили. Вони без жалю спричиняють величезні катастрофи. Я скажу це ще раз: тривалий мир в Європі вимагає перемоги України як на полі бою, так і в суді. Ніщо інше не спрацює,

– написав Ландсбергіс у своєму твітері.

А президент Естонії Алар Каріс назвав підрив ГЕС черговим терористичним актом, який загрожує тисячам мирних жителів України.

"Це стане ще одним пунктом у списку звинувачень для московських злочинців при владі", – підкреслив він.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також наголосила, що засуджує цей тяжкий злочин російських окупаційних військ. Водночас реакції від фактично проросійського уряду ще не було.

Президентка Молдови Мая Санду, де нещодавно відбувся європейський саміт, засудила підрив дамби Каховської ГЕС росіянами. Вона також запевнила, що офіційний Кишинів готовий надати допомогу Україні у зв'язку з наслідками катастрофи.

Росія не вперше підриває дамби

Тим часом у BBC справедливо зауважують, що Москва могла побоюватися, що українські сили скористаються дорогою через дамбу, щоб переправити війська через річку на підконтрольну Росії територію в межах контрнаступу.

Дамба дуже важлива і служить для багатьох цілей. Вона стримує величезне водосховище, яке постачає воду для безлічі населених пунктів вище за течією, а це означає, що вона може вплинути на постачання людей там.

Також британські журналісти нагадали, що з моменту вторгнення, Росія вже здійснила кілька нападів на дамби по всій Україні, спричинивши масштабні повені та перебої в енергопостачанні.

Тим часом, у The Guardian згадують, як сталінська таємна поліція у 1941 році підірвала греблю, намагаючись сповільнити просування нацистських німецьких військ, які просувалися через Україну.



Підірвана гребля в Запоріжжі, 1941 рік / Фото Sueddeutsche Zeitung Photo / Alamy

Вибух затопив села на берегах Дніпра, в результаті чого загинули тисячі цивільних і військових з обох сторін. Після захоплення території німці частково відбудували дамбу. Через два роки, коли радянські війська витісняли їх з України, нацистські війська підірвали її вдруге.