Но понятно, что планы Сил обороны Украины это может несколько отсрочить. О том, какие последствия будет иметь подрыв Каховской ГЭС для Украины и наших врагов, рассказывает 24 Канал.

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Россияне взорвали Каховскую ГЭС

Оперативное командование "Юг" в 6 утра 6 июня сообщило, что этой ночью россияне совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС. Совсем скоро вода из Днепра начала затапливать прибрежные районы Херсонской области.

После заявления о подрыве Каховской ГЭС спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров написал, что ситуация контролируется и призвал не паниковать.

Где находится Каховская ГЭС: смотрите на карте

Хотя логично было бы предположить, что подрыв дамбы будет иметь тяжелые последствия для всего, что расположено ниже по течению Днепра. Впрочем, это не совсем так.

То, что натворили российские оккупанты, будет иметь тяжелые последствия буквально для всего Юга Украины. Как для материковой части, так и для Крымского и Кинбурнского полуостровов.

В Укргидроэнерго впоследствии рассказали, что на Каховской ГЭС произошел подрыв машинного зала изнутри. Станция не подлежит восстановлению. Еще позже она практически полностью ушла под воду.



Последствия подрыва Каховской ГЭС / Инфографика 24 Канала

Реакция Украины

Одним из первых на организованную оккупантами катастрофу отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что действия россиян лишь еще раз подтвердили всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.

Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину,

– заверил Владимир Зеленский.

Из-за экологической угрозы президент экстренно созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны. Тем временем в Херсонской области приступили к эвакуации из опасных районов.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС: смотрите видео

В эфире 24 Канала заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что из-за подрыва дамбы спасателям, полиции и медикам в Херсонской области приходится работать в усиленном режиме. Им помогают военные.

Там, где есть риски подтопления или уже есть подтопление, проводится эвакуация населения в безопасные локации. Чтобы они могли переждать этот период. Надеюсь, он не будет очень длинным,

– подчеркнул Соболевский.

Он убежден, что действия оккупантов были сознательным актом терроризма. Мол, они не могли не знать, какими будут последствия техногенного характера и экологический ущерб украинской земле.

Юрий Соболевский о подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео

Партизанское движение "Атеш", действующее преимущественно на территории оккупированного Крыма, заявило, что установило, кто взорвал Каховскую ГЭС. По их информации, террористический акт совершил 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады.

Мы уже разослали ориентиры руководства бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое отомстим!

– заявили партизаны.

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Цикличность истории

Как ни странно, но в истории можно найти случай, похожий на подрыв Каховской ГЭС. И происходил он также на территории Украины, которая в это время как УССР входила в состав Советского Союза.

Речь о 1941 году. Тогда 18 августа сотрудники НКВД взорвали Днепровскую ГЭС после информации о прорыве немецких войск в районе Запорожья.

Хотя советские власти планировали таким образом остановить продвижение войск Третьего Рейха, в то же время они оставили десятки тысяч красноармейцев удерживать оборону на острове Хортица.

Это закончилось десятками тысяч жертв только с советской стороны. Правда, точное их количество доподлинно неизвестно, поскольку Кремль тогда максимально умалчивал эту информацию.



ДнепроГЭС после подрыва в 1941 году / Фото из архивов

Очень похожая ситуация и в этот раз. Ведь в сети начала появляться информация, что взрыв даже для россиян был настолько внезапным, что они не успели перед его осуществлением эвакуировать своих солдат из прибрежных районов.

Как следствие, российские оккупанты прямо ночью ушли под воду. В таких случаях всегда интересно, почему они не могут убивать друг друга на территории России?

Как оправдывается Россия

Как и в 1941 году, россияне сперва планировали замолчать тему подрыва Каховской ГЭС. Так, утром выступил российский гауляйтер Владимир Леонтьев, которого называют "мэром" Новой Каховки.

Он заявил, якобы информация о полном разрушении ГЭС – "фейк". Мол, дамба несколько пострадала из-за обстрела, но это не критично. К слову, он даже не уточнял, чей именно обстрел это был.

Впоследствии он понял, что этому абсурду никто не поверит. Поэтому признал, что дамба подверглась разрушению, как он заявил, "в результате обстрелов ВСУ". Этот инцидент он назвал "большим счастьем" для россиян.

Крымские гауляйтеры другого мнения

Конечно, его радость не разделили гауляйтеры из Крыма. Остров только в прошлом году начал получать украинскую воду после оккупации части Херсонской области.

Сейчас после подрыва Каховской ГЭС в Северо-Крымский канал будет попадать все меньше воды из Днепра. Поскольку это произошло в самом начале лета, Крыму грозит реальная засуха.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона рассказала, что подрыв Каховской ГЭС будет в первую очередь иметь последствия именно для Крыма, ведь полуостров останется без воды на годы.

Крым очень зависит от водоснабжения Каховской ГЭС. Кому же они сделали хуже, хочется спросить,

– заявила Гуменюк.

Также остановится поставка воды в системы орошения полей Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей. При этом в основном на оккупированных землях.

Россияне давно готовили подрыв

Еще осенью 2022 года ГУР сообщило, что россияне заминировали Каховскую ГЭС. У них был план взорвать ее в случае, если наступление ВСУ не остановится в Херсоне, а украинские войска попытаются пойти дальше и на левый берег.

Неофициально это признавали и российские военные. Наиболее цинично в этой истории то, что даже для плана, который враг вынашивал более полугода, они не позаботились о плане эвакуации, когда они приступят к воплощению своего замысла.

Те же военные из 205 бригады, которые и взорвали дамбу, еще в октябре 2022 года через неофициальные каналы признавались, что заминировали ее. Оккупанты планировали взорвать ГЭС в случае, если "потеряют контроль за продвижением ВСУ".

Последствия для ЗАЭС

Что больше всего пугает – так это последствия для Запорожской атомной электростанции. Ведь из-за снижения уровня воды в Днепре выше по течению от Каховской ГЭС возможно прекращение подачи охлаждающей воды.

Напомним, что ЗАЭС является самой большой атомной электростанцией в Европе. Она нуждается в охлаждающей воде как для работы, так и для остановки реакторов.

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС,

– объясняет руководство электростанции.

В Энергоатоме заверили, что ситуация на Запорожской атомной электростанции контролируемая. Специалисты продолжают мониторить ее вместе с международными организациями, в частности с МАГАТЭ. В организации также подтвердили, что сейчас угрозы для атомного объекта нет.

Россияне пытаются сорвать контрнаступление

Попытки сорвать наступление украинских сил являются очевидной целью действий российских оккупантов. Об этом говорят как многочисленные аналитики, так и украинские власти.

Россия взорвала дамбы Каховской ГЭС. Цель очевидна – создать непреодолимые препятствия на пути ВСУ, которые наступают,

– заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Он отметил тяжелые экологические последствия от таких действий и призвал международное сообщество немедленно признать Россию государством-террористом со всеми последующими для него последствиями.

На заседании СНБО, созванном Владимиром Зеленским, обсуждали не только экологические последствия от подрыва россиянами Каховской ГЭС, но и влияние этих действий на украинское наступление.

Кратко о результатах заседания Совета нацбезопасности и обороны – ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило,

– заверил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала выразил убеждение, что действия россиян в очередной раз показывают их панический страх перед наступлением Вооруженных Сил Украины.

По его мнению, россияне могли бояться, что ВСУ пойдут в наступление именно через русло Днепра. Поэтому решили обезопасить себя от такого плана, если он действительно существовал.

Когда Днепр разольется во всю свою ширину, то переплыть или форсировать его будет очень трудно. Так оккупанты хотят сделать, чтобы хотя бы с правого берега Херсонской области наступление не происходило,

– предположил Денис Попович.

Подрыв Каховской ГЭС как защита от наступления: смотрите видео

Похожий план допустила и спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. В эфире Радио Свобода Она рассказала, что таким образом россияне надеются остановить наступление украинских сил.

Они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию.

– объяснила Наталья Гуменюк.

По ее словам, активность Сил обороны Украины, в частности, усиление контрбатарейной борьбы, привела к тому, что у россиян не выдержали нервы. Настолько панически они боятся наступления ВСУ.

"Больше не чувствуют себя защищенными на левом берегу. Это последствия нашей боевой работы в течение длительного времени. Они осознают, что мест дислокации безопасных для них фактически на левом берегу нет", - рассказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Кроме того, в эфире 24 Канала заместитель Министра обороны Анна Маляр рассказала, может ли подрыв повредить продвижению Вооруженных Сил Украины

Утром было совещание по поводу того, влияет ли эта катастрофа на позиции наших ВСУ. На сегодня все происходит по плану,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

Другие последствия

Конечно же, наиболее очевидными последствиями является затопление деревень и городов в Херсонской области. Еще в октябре 2022 года шведский аналитик Ларс Вильдеранг моделировал ситуацию с подрывом Каховской ГЭС.

Свое моделирование он проводил, прогнозируя уничтожение дамбы шириной 200 метров. Сейчас же, если верить заявлениям гауляйтеров, разрушение произошло примерно на ширине 177 метров.

Таким образом, волна высотой 4 – 5 метров ударит по Антоновскому мосту восточнее Херсона через 19 часов после подрыва. После этого начнется подъем воды вверх по реке Ингулец, а через 4 – 5 дней – подъем воды вверх по реке Южный Буг в Николаев.

Приблизительно через 50 часов после прорыва дамбы может быть затоплен перешеек Кинбурнской косы. Таким образом, она на некоторое время может стать островом.

Моделирование последствий взрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Уже известно о частичном или полном затоплении не менее 10 населенных пунктов. В Бериславском районе это:

Тягинка,

Львов,

Отрядокаменка.

В Херсонском районе затоплены:

Ивановка,

Никольское,

Токаровка,

Понятиевка,

Белозерка,

микрорайон Остров города Херсон.

По прогнозам Укргидроэнерго, через 4 дня водохранилище будет сработано. То есть вытечет вся аккумулированная вода и останется только естественное русло Днепра.

Каховская гидроэлектростанция была построена в 1955 – 1958 годах. За почти 70 лет ее существования люди и природа привыкли к жизни в этих условиях.

ГЭС подняла уровень воды в Каховском водохранилище на 16 метров. Впрочем, это было до сих пор. Теперь ситуация изменится и возникает вполне логичный вопрос: насколько?

Ответ на него дали аналитики Defense Express, опубликовав карты в 1943 году. То есть, в условиях, когда Каховской ГЭС еще не существовало.

Самая широкая часть Каховского водохранилища / Фото Defense Express

Днепр возле Запорожской АЭС / Фото Defense Express



Вблизи Осокоровки, Марьянского / Фото Defense Express