В Энергоатоме заявили, что сейчас ситуация контролируемая. Хотя действительно уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается из-за подрыва россиян.
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Специалисты объяснили, что это является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.
Какие возможны последствия для Запорожской АЭС
Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС,
– заявили в ЗАЭС.
По их данным, по состоянию на 8 утра 6 июня:
- станционный пруд-охладитель наполнен;
- там уровень воды составляет 16,6 метра;
- этого достаточно для нужд станции.
"Энергоатом мониторит ситуацию и следит за действиями рашистов на ЗАЭС вместе с другими международными организациями, присутствующими на станции, в частности МАГАТЭ", – заверили специалисты.
В МАГАТЭ заявили, что они следят за ситуацией на Запорожской АЭС. Также заверили, что непосредственного риска ядерной безопасности атомного объекта нет.
Что происходит в регионе в результате подрыва Каховской ГЭС
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил ориентировочно в 6:45 6 июня, что через 5 часов вода достигнет критического уровня. Людей начали эвакуировать с Правого берега Херсона. Он также обратился к людям из оккупированного Левобережья и призвал уезжать самостоятельно.
- В МВД Украины заявили, что людей начали эвакуировать из 10 населенных пунктов и Херсона. В частности, известно об эвакуации из сел Николаевка, Ольга, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое.
- По состоянию на 7:40 6 июня вода досталась некоторых районов Херсона. В частности, микрорайон Корабел обесточен, там отключат газ.