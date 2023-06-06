Соответствующее заявление сделали местные гауляйтеры, в частности – так называемый глава администрации города Владимир Леонтьев. Эвакуация "может быть необходима" жителям других населенных пунктов, сообщает 24 Канал.

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Россияне не собираются эвакуировать жителей Новой Каховки

Гауляйтер Леонтьев заявил, что "потребности в эвакуации населения из Новой Каховки из-за угрозы возможного подтопления после разрушения Каховской ГЭС пока нет". Россияне цинично пытаются успокоить украинцев на временно оккупированных территориях. Они пытаются "успокоить" население, говоря, что эвакуация "может понадобиться" жителям тех населенных пунктов, которые расположены ниже Новой Каховки.

Даже в этом случае россияне не перестают цинично врать населению временно оккупированных территорий. Сейчас важна каждая минута эвакуации населения, однако оккупанты совершают очередной террористический акт, оставляя жителей на произвол судьбы.

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Позже оккупанты сделали новое заявление, что якобы может подтопить "около 300 домов" в селах Корсунка и Днипряны. Однако гауляйтера волнует не эвакуация населения, оказавшегося в эпицентре разрушения Каховской ГЭС, а то, что "начнутся проблемы с водой в Крыму".

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