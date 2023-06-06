В Енергоатомі заявили, що наразі ситуація контрольована. Хоча, справді, рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується через підрив росіян.

Дивіться також Евакуація людей з Нової Каховки через підрив ГЕС: окупанти зробили цинічну заяву

Фахівці пояснили, що це є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Які можливі наслідки для Запорізької АЕС

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС,

– заявили в ЗАЕС.

За їхніми даними, станом на 8 ранку 6 червня:

станційний ставок-охолоджувач наповнений;

там рівень води становить 16,6 метра;

цього достатньо для потреб станції.

"Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ", – запевнили фахівці.

В МАГАТЕ заявили, що вони стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Також запевнили, що безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об'єкта немає.

Що відбувається в регіоні внаслідок підриву Каховської ГЕС