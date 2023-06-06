В Енергоатомі заявили, що наразі ситуація контрольована. Хоча, справді, рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується через підрив росіян.
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Фахівці пояснили, що це є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Які можливі наслідки для Запорізької АЕС
Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС,
– заявили в ЗАЕС.
За їхніми даними, станом на 8 ранку 6 червня:
- станційний ставок-охолоджувач наповнений;
- там рівень води становить 16,6 метра;
- цього достатньо для потреб станції.
"Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ", – запевнили фахівці.
В МАГАТЕ заявили, що вони стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Також запевнили, що безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об'єкта немає.
Що відбувається в регіоні внаслідок підриву Каховської ГЕС
- Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив орієнтовно о 6:45 6 червня, що через 5 годин вода сягне критичного рівня. Людей почали евакуювати з Правого берега Херсонщини. Він також звернувся до людей з окупованого Лівобережжя та закликав виїжджати самостійно.
- У МВС України заявили, що людей почали евакуювати з 10 населених пунктів та Херсона. Зокрема, відомо про евакуацію з сіл Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове.
- Станом на 7:40 6 червня вода дісталась деяких районів Херсона. Зокрема, мікрорайон Корабел знеструмлено, там відключать газ.