Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что на 6:30 утра были подтоплены зоопарк "Сказочная дубрава", летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затоплены кафе, детская площадка в городе.

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Россияне глушат сигнал, чтобы люди не могли получить информацию

Также в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены лодочная станция, яхт-клуб, подошла вода и к Днепровскому проспекту.

Подрыв ужасный, потому что он коснулся не только проезжей части, дамбы, к сожалению, взорвана сама Каховская ГЭС, то есть машинный зал. Разрушения носят техногенный характер – объем воды достаточно большой на данный момент падает,
– сказал мэр Новой Каховки.

Новая Каховка идет под воду / Фото из сети

В результате подрыва Каховской ГЭС вода прибывает в Новую Каховку / Фото из сети

По словам Коваленко, сейчас трудно получить информацию из города, ведь есть перебои с интернетом. Он считает, что россияне начали глушить сигнал, чтобы люди оставались в информационном вакууме.


Дом культуры в Новой Каховке / Фото из сети

Мэр также добавил, что последние месяцы Каховская ГЭС не производила электроэнергию.

Вода прибывает в Новую Каховку: смотрите видео

Также в сети публикуют видео, что возле Дома культуры в Новой Каховке уже плавают лебеди.

В Новой Каховке плавают лебеди: смотрите видео

Подрыв Каховской ГЭС: что нужно знать

  • Утром 6 июня ОК "Юг" сообщило, что российские военные взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР МО, подрыв произошел около 2:30 ночи. В то же время Офис генпрокурора информирует, что оккупанты взорвали греблю в 3:00.
  • Движение "Атеш" сообщает, что Каховскую ГЭС взорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады.
  • На правобережье Херсонской области идет эвакуация. По состоянию на 10 утра уже эвакуировано 742 человека. Вода быстро прибывает в населенные пункты, расположенные у реки Днепр.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
  • В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
  • В Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется. Также из-за подрыва дамбы, как утверждают в ВСУ, оккупированный Крым рискует остаться без воды на годы.