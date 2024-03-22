Атака состоялась в 04:10, а около 8 утра пожарные потушили пламя. Об этом 24 Каналу рассказал директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, отметив, что две станции сейчас не работают.
Самое главное здесь Днепровская ГЭС под ударом россиян: все, что известно о вражеском теракте 22 марта
Сирота отметил, что о последствиях удара пока рано говорить, ведь машинный зал до сих пор задымлен. Он полностью разрушен и засыпан. Спасатели не могут даже еще разобрать все завалы. Предположительно, картинка станет более-менее понятной через два – три дня. Однако до конца текущих суток будут известны потери.
ДнепроГЭС была самая большая по мощности. Почти 1500 МВт. Она несла большую нагрузку и большую пользу не только для компании, но и для энергосистемы в целом,
– отметил Игорь Сирота.
Сейчас объект потерян неизвестно на какой период времени. В Укргидроэнерго говорят, что будут стараться как можно скорее восстановить станцию. Уже велись соответствующие разговоры с иностранными партнерами и финансовыми учреждениями, которые готовы помочь починить Днепровской ГЭС. Поскольку у государства сейчас нет для этого средств.
Поэтому будем стараться как можно быстрее восстановить. Это большой объем работы и стоимостные показатели. Но самое главное, что мы не потеряли людей, а станцию отстроим,
– подчеркнул директор Укргидроэнерго.
Были попадания также по дамбе ДнепроГЭС. Из-за наводнения придется поднимать отверстия водосливной плотины, чтобы не создавать нагрузку на гидросооружения. На сегодня критической ситуации нет, поэтому угроза прорыва дамбы пока не наблюдается.
ДнепроГЭССтроительство Днепровской ГЭС началось в марте 1927 года, а через пять лет ее впервые ввели в эксплуатацию, к 1939 году она достигла всей мощности. Во время Второй мировой войны в 1941 году ДнепроГЭС остановили. НКВД СССР взорвало дамбу ГЭС после получения информации о прорыве немецких войск. После взрыва в плотине возникла пробоина длиной 175,5 метра и высотой 21,2 метра. Шестиметровая волна затопила прибрежные территории. В результате подрыва погибли тысячи людей, точное количество жертв установить не могли.
Что известно о попадании по Днепровской ГЭС
- Ночью 22 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровской ГЭС. Известно, что было два прямых попадания – в электростанцию ГЭС-1 и ГЭС-2. В общем россияне использовали более 8 ракет.
- В сети сообщали, что в момент атаки по дамбе двигался транспорт. Было попадание в троллейбус, в котором были люди. Из-за обстрелов движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
- В сети публиковали кадры масштабного пожара на Днепровской ГЭС после обстрела и момент попадания по станции.
- Кроме того, в результате ракетного удара произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр, зафиксировано засорение почв. Специалисты Инспекции отобрали пробы воды с целью лабораторного исследования.