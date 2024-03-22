Во время телемарафона глава Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил информацию о том, что ракета попала в троллейбус с людьми.

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Гражданский транспорт попал под обстрел ГЭС

Федоров сообщил, что на ДнепроГЭС во время ракетной атаки осуществляли движение троллейбус и частные автомобили.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу. В нем находились обычные гражданские люди, которые ехали на или с работы. ,

Что известно о пострадавших

Федоров сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие.

К сожалению, что касается о погибших, пока мы информацией не владеем. Что касается пострадавших, то, к сожалению, это десятки людей,

– сказал он.

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