Во время телемарафона глава Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил информацию о том, что ракета попала в троллейбус с людьми.
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Гражданский транспорт попал под обстрел ГЭС
Федоров сообщил, что на ДнепроГЭС во время ракетной атаки осуществляли движение троллейбус и частные автомобили.
Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу. В нем находились обычные гражданские люди, которые ехали на или с работы. ,
Что известно о пострадавших
Федоров сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие.
К сожалению, что касается о погибших, пока мы информацией не владеем. Что касается пострадавших, то, к сожалению, это десятки людей,
– сказал он.
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Главное об обстреле ГЭС и Запорожья
- Во время массированной атаки по Украине 22 марта Россия нанесла по меньшей мере 20 ракетных ударов по Запорожью.
- Россияне дважды попали по ДнепроГЭС, также повреждены другие объекты инфраструктуры города, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства.
- В результате удара по гидроэлектростанции пока известно о первой жертве. Их количество еще может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.
- Также в МВД сообщали о 10 раненых в городе, еще 3 считаются без вести пропавшими. Спасатели разбирают завалы в частном секторе города еще продолжаются.