У "Атеш" дізналися, що до підриву Каховської ГЕС причетний 1-ий батальйон 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьоновськ. Партизани вже мають на руках перелік імен і номерів телефонів командування окупантів.

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Партизани оприлюднили перелік з 33 окупантів, що брали участь у замінуванні та підриві Каховської ГЕС, і список постійно доповнюється. Зокрема, виявилося, що наказ про терористичний акт віддав полковник Шандура Едуард Юрійович, командир 205-ї окремої мотострілецької бригади.

Та за цей військовий злочин перед трибуналом Шандура вже не постане – адже 2022 року його ліквідували ЗСУ.

8 жовтня успішно від снайперської кулі провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку,

– написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Згідно з даними "Атеш", про замінування ГЕС Шандура віддав наказ ще навесні минулого 2022 року. А ось виконували його члени інженерно-саперного батальйону 2-ї БТРг. У "Атеш" вже розшукали 26 військових з цієї БТГр.

Зверніть увагу! З повним переліком військових злочинців можна ознайомитися за посиланням.

Серед командування окупантів, що відповідальні за підрив ГЕС, відомі такі імена:

Командир взводу, старший лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович 8-965-377-77-93

Командир роти, старший лейтенант Марзаєв Валерій Володимирович 8-928-486-30-36

Заступник командира роти за РЛС старший лейтенант Сосновий Владислав Юрійович 8-918-856-23-31

Командир взводу, старший лейтенант Гуз Іван Юрійович 8-906-467-12-49

Командир взводу старший лейтенант Смирнов Олег Володимирович 8-928-012-40-24

Командир взводу, лейтенант Підльоднєв Валерій Олексійович 8-923-146-21-89

командир роти, капітан, Плотніков Роман Вікторович, 8-962-404-50-83, 8-909-751-78-90

Заступник командира роти, старший лейтенант, Нурмагомедов Забіт Каміловіч, 8-928-684-06-64

Ця інформація згодом допоможе СБУ, адже у Службі безпеки заявили, що покарати за підрив ГЕС мають не тільки керівництво, а і рядових виконавців.

"Лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах", – заявив голова СБУ Василь Малюк.

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