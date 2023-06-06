Про це 24 Каналу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зауважила, що до Бахмута не просто так прикута увага вже тривалий час.

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На Сході тривають запеклі бої

Маляр зазначила, що Схід залишається епіцентром бойових дій. Адже саме там ворог концентрував основні зусилля, починаючи з січня. Окупанти там наступали на чотирьох напрямках і періодично активізувалися ще на двох.

Там, дійсно, запеклі бої весь цей час тривають,

– наголосила заступниця глави Міноборони.

За її словами, активні бойові дії тривають у Мар'їнці. ЗСУ там потужно стоять, щоправда, за цим криються щоденні бої, артилерійські обстріли й застосування ворожої авіації.

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ЗСУ просунулися на кількох напрямках на Сході

Заступниця глави Міноборони зауважила, що до Бахмутського напрямку не просто так прикута увага вже тривалий час. Це – епіцентр бойових дій. Росіяни там змінювали війська, виводили ПВК "Вагнера", натомість заводили регулярні війська.

Вона зазначила, що напередодні наші війська змогли просунутися вперед уже на декількох напрямках, зокрема й на Бахмутському.

Учора (5 червня – 24 Канал), дійсно, у нас був успішний день, ми про це говорили, й було просування по кількох напрямках,

– сказала Маляр.

Вона додала, що ЗСУ зайшли довкола Бахмута на панівні висоти, чим дуже ускладнили росіянам життя й можливість утримувати місто.

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