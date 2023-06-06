Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті –читайте у тексті 24 Каналу. ЗауважтеРосійські фейки про контрнаступ ЗСУ, сіра зона на Бєлгородщині: хронологія 467 дня війни 6:48Росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію вранці 6 червня. Місцева влада повідомила, що через п'ять годин вода досягне критичного рівня.Голова Херсонської обласної державної адміністрації звернувся до мешканців як правобережної, так і лівобережної частини регіону. Він терміново закликав усіх евакуюватись. 6:23 У КМВА повідомили, що попередньо, силами і засобами ППО у повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Всі збиті, влучань не було. 6:07Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вона розташована на півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області. Що робити в разі підриву Каховської ГЕС / Інфографіка ОК "Південь" 00:57 По всій Україні була повітряна тривога. Окупанти запускали ракети зХ-101/Х-555 з Ту-95МС з Каспійського моря. Вибухи чули у Києві та області, а також на Харківщині та Дніпропетровщині. У Києві працювала ППО. В КМВА повідомили: "У Деснянському районі впали уламки на проїжджу частину, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Інформація щодо потерпілих поки відсутня".