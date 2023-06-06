Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте Російські фейки про контрнаступ ЗСУ, сіра зона на Бєлгородщині: хронологія 467 дня війни

Що робити в разі підриву Каховської ГЕС / Інфографіка ОК "Південь"