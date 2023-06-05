Проте ЗСУ успішно протистоять окупантам. Яка ситуація на полі бою та у дипломатії –читайте у тексті24 Каналу. ЗауважтеРосія вдарила по аеродрому біля Кропивницького, деталі атаки на Дніпро: хронологія 466 дня війни 6:00 Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Сході відбулось 29 бойових зіткнень. Росія здійснила невдалу спробупроникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, та завдаларакетних ударів в районах Вовчанська, Чугуєва та авіаційних ударів в районах Івашків, Огірцевого, Гатище Харківської області. Гатили також з мінометів таартилерії. 3:24ЗМІ повідомили про вкрай небезпечний інцидент між військовими кораблями США та Китаю. Мовляв, вони 3 червня уТайванській протоцікорабель Китаю наблизився до лінії приблизно за 150 метрів від удару по есмінцю США. За даними очевидців,цебула провокація з боку Китаю. 1:59 Кадиров запропонувавперекинути 70 тисяч кадирівців на "захист" Бєлгородщини від "ворогів". Мовляв, кадирівці"готові виконати будь-який наказ верховного головнокомандувача Росії". 00:35 Євгеній Пригожин звинуватив міноборони Росії в обстрілі вагнерівців, коли ті виходили з Бахмута. "Кухар Путіна" заявив, що нібито російські окупанти мінували тили вагнерівців. Мовиться про околиці Опитногота Озарянівки, що на окупованій Донеччині. Проте ПВК "Вагнера" це помітили та розмінували територію, нібито пошкоджений один російський БТР "Урал".