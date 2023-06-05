Проте ЗСУ успішно протистоять окупантам. Яка ситуація на полі бою та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте Росія вдарила по аеродрому біля Кропивницького, деталі атаки на Дніпро: хронологія 466 дня війни