Однако ВСУ успешно противостоят оккупантам. Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Россия ударила по аэродрому у Кропивницкого, детали атаки на Днепр: хронология 466 дня войны