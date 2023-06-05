Противостояние, которое глобально закончится ничем, разве что порадует украинцев и заставит российское общество еще больше расколоться. Ведь среди рашистов очень много фанатов как Пригожина, так и Кадырова, а конфликт между ними по меньшей мере немного ослабит популярность владельца группы "Вагнера". Кому выгодно, чтобы представители двух группировок с очень сомнительной репутацией устроили публичные разборки в соцсетях, читайте в материале 24 Канала.

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Прежде всего следует отметить, что внутри России так или иначе бурлит борьба за место под солнцем между кучей кланов. Она направлена исключительно на то, чтобы получить больше возможностей для обогащения, пользуясь состоянием войны. Кроме того, представители многих группировок сражаются за поул-позишн во время глобального дерибана империи, когда она начнет разваливаться.

Телеграмное нападение на тиктокеров

Рассматривать перепалку, возникшую между бахмутским мясником и ряжеными тиктокерами следует исключительно в контексте политического пиара.

Бывшие союзники, объединившиеся в конце 2022 года ради борьбы с минобороны, а также взятия под собственное кураторство оккупированных территорий Донбасса, теперь оказались по разные стороны площадки для петушиных боев.

Можно констатировать, что начал эту перепалку в основном Пригожин. Он просто еще раз пытается заигрывать с представителями глубинного населения болот, для которых кадыровцы – это кровожадные чеченцы, постоянно унижающие чистокровных. бурят, удмуртов и мордву россиян. В контексте же российско-украинской войны отряды предателя Ичкерии в неравных боях со светофорами снискали славу никчемных бойцов, которые способны лишь рассказывать о своем выдуманном невероятном героизме.

Фактически единственное, чем действительно запомнились "храбрые" подчиненные Кадырова – это расстрелы мобилизованных дезертиров, а также массовые изнасилования тех, кто отказывался идти на убой. Все чеченские батальоны, которые Дон отправлял действительно участвовать в войне, состояли в основном из обычных жителей порабощенной Ичкерии, а также нанятых царем Чечни рашистов славянского происхождения.

Классические кадыровцы, служащие своему владельцу в отрядах Росгвардии, на передовой были пару раз в начале полномасштабного вторжения. Да и то только из-за своего тщеславия и непонимания способностей Сил Обороны Украины жарить оккупантов без разбора, считаются их отряды элитными или нет. После полученных в Гостомеле лещей бородатые откатились глубже в тыл и только отчитывались о своих вымышленных геройствах в тиктоке.

Каких-либо реальных достижений на войне кадыровцы не получили, чего нельзя сказать о "вагнерах", ведь те благодаря невероятной жестокости и абсолютно безразличному отношению к человеческим жизням со стороны Пригожина все же обеспечили России продвижение на 30 – 40 километров вглубь Украины. Конечно, это произошло исключительно из-за нехватки боеприпасов у украинских защитников, а также из-за нелимитированного количества снарядов у окупантов, с полным уничтожением городов и поселков, а также огромными потерями со стороны врага.

Тем не менее, именно частная армия путинского повара в какой-то момент стала главной движущей силой захватнического контингента. Что и дало любителю кувалд возможность начать свою политическую кампанию и выезжать на хайпе.

Вся тактика продвижения личности кровавого повара в российском обществе состоит исключительно в противопоставлении себя паркетным генералам и другим бестолковым командирам. Мол, Пригожин – некий правдоруб и человек из народа, который якобы находится рядом с бойцами, озабочен их жизнью и борется за родину. Аудитория владельца группы "Вагнер" – фанаты имперской России, разочарованные пассивностью и слабостью Путина и компании, не стершие Запад ядерными ракетами. При этом чем больше ослабевает фюрер, тем больше у Пригожина поклонников. Да и он сам постоянно "кусает" и выбирает оппонентов из тех, кого не любят в российском обществе.

Этим и можно объяснить прыжки одичавшего мясника на кадыровских недоказаков. Ведь внутри захватнического войска Донов очень боятся, но и ненавидят. Так что жаждущий снарядов и власти "революционер" просто воспользовался моментом, когда в Кремле позволили Кадырову "реанимировать" свои отряды. Сделали это в противовес Пригожину, чье обугленное войско отползло из Бахмута.

Впрочем, повестись на провокацию и на самом деле отправить совсем бестолковых солдат в город смерти главный Дон наотрез отказался – пусть в потенциально окруженном городе гибнут россияне. Зато отрядить головорезов "на курорт" и еще и объявить об "освобождении" нескольких городов за 5 секунд – вполне нормальный план. Бородачей привезли в Донецк, где они смогут насиловать, расстреливать местных и нормально развлекаться. Чтобы они могли сразу же рассказывать об "исполнении приказа президента по продвижению в сторону админграниц Донбасса", отряды "Ахмата" (боевые, а не ряженые) сослали в до сих пор не захваченную Марьинку (кого волнуют эти нюансы), откуда по ротации вывели останки разбитых десантных и не очень подразделений. Теперь ряженые позеры должны громко объявить об "освобождении" этого разрушенного города, хотя сами они в этом населенном пункте ни одного выстрела не сделали, а Пригожин просто пытается через телеграмм лишний раз показаться правдорубом и получить рейтинг благодаря критике подобного пиара. В глаза каким-нибудь кадыровским генералам он подобного не скажет.

Извечная борьба жабы с гадюкой

Сами же тикокеры, постоянно позиционирующие себя как героических воинов, никак не могли пройти мимо упреков. Мол, вообще непонятно, чем вы на этой войне занимаетесь. И началась эпическая битва ветеранов непонятных войн в составе депутата госдумы Адама Делимханова, главы парламента Чечни Магомеда Даудова и командира спецотряда Росгвардии "Ахмат" Апти Алаудинова с одной стороны, и бывшего зека и нынешнего олигарха Пригожина с нацистом и экс-бойцом ГРУ Дмитрием Уткиным.

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Победителей в этой безумной дуэли, конечно, не будет, поскольку самому путинскому гарсону совсем не нужны реальные, а не вымышленные разборки. Да и кадыровцы способны лишь заставлять россиян садиться на бутылки и стрелять в спины испуганным мобилизованным студентам, а прыгать на человека с реальной карманной армией за пределами камер им слишком страшно. Конечно, после всяческих перепалок, когда хайп на теме выяснений кто круче станет вредить обеим сторонам, вероятна и реальная встреча Кадырова и Пригожина. Со взаимными признаниями героических "взятий Львова" и рассказами об "вот эти настоящие патриоты". И тут уж точно будет забыт намек Уткина на готовность снова встретиться с чеченцами где-то на поле боя, как это было в 94-м, когда Делимханов резал головы российским оккупантам, а один из руководителей группы "Вагнера" охотился на местных женщин и детей.

На этой ниве между кадыровцами и путинскими военными/наемниками как раз никаких конфликтов нет. Ведь оккупанты отомстили свободному народу за сопротивление, подкупив предателей, и до сих пор платят за это дань, а сам Кадыров и его окружение, которые за 30 серебряников забыли о кровной мести – сели на финансовые потоки и получили индульгенцию за все преступления.

Поэтому для всех участников конфликта эта перепалка – не больше, чем бизнес. По большому счету, им нечего делить хотя бы потому, что интересы обоих деятелей почти не пересекаются. По крайней мере, Пригожин пока не пытался зайти в бизнес торговли наркотиками, а Кадыров не так, чтобы высказывал намерения стать политическим оппонентом повара.

Более того, что предателям Ичкерии, что владельцу группы "Вагнера" выгодно вместе критиковать Шойгу, Герасимова и всех других рашистских фельдмаршалов. Ведь именно громкими криками и переложением вины за все провалы они смогут отвлечь население болот от огромных потерь в подразделениях. Мол, это не из-за Кадырова домой вернулись лишь единицы из боевой группировки "Ахмат" (не Росгвардия), это все командование армией. Очень удобно.

В Кремле хотят, чтобы все карманные армии были уничтожены

Если же рассуждать о том, почему вообще Кадыров и его приспешники еще раз вылезли из тени и снова заехали на Донбасс, то здесь все достаточно просто. Путину и его окружению так или иначе нужно как можно больше "пушечного мяса". Особенно в условиях начала контрнаступления, провала защиты России в Белгородской области, а также всеобщего ослабления оккупационного контингента. Так что паркетным генералам не остается ничего, кроме как гнать в бой вообще всех, кто только способен держать в руках оружие. Если уже в Шебекино дошло до переброски курсантов якобы для "стажировки", трудно даже попытаться догадаться, насколько у Кремля все плохо.

В то же время самому Путину и части действующей власти, как и тому же Шойгу и другим кланам, совсем не нужны многочисленные армии, лишь условно подчиняющиеся захватническому генштабу. Тысячи обстрелянных и недовольных жителей глубинки, о которых государство просто забыло, и которых в то же время хоть как-то поддерживал условный губернатор, вполне могут выступить против центральной власти.

Так же опасны для Кремля Пригожин и Кадыров с их совершенно неадекватной риторикой. Ресторатор собрал возле себя зэков-убийц, которые даже при всех издевательствах и аде Бахмута крайне благодарны ему за освобождение из заключения. В боевых отрядах Дона есть куча наемников, которые никогда в жизни ничего не видели, а здесь им дали возможность подзаработать на войне. Сам же росгвардейский "Ахмат" состоит из жестоких головорезов, хотя и не способных противостоять настоящей армии, но они вполне могут сражаться с любой российской группировкой.

Именно поэтому в Москве и хотят, так сказать, соединить приятное с полезным: и использовать все отряды для достижения своих целей на войне, и перемолоть все эти национально-карманные группировки.

Поэтому в ближайшее время можно ожидать не только заявления ряженых клоунов о захвате Марьинки, но и интересные прилеты GMLRS по тайным базам скопления кадыровцев из Росгвардии в Донецке и агломерации.