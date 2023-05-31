Пожалуй, ни один рашист из высшего военно-политического командования России не может быть уверен, что следующая минута не будет последней в его жизни. Несмотря на наличие личной охраны, уединенную жизнь в бункере и стягивание ПВО для защиты Рублевки, настоящих гарантий безопасности в стране-бензоколонке нет ни у кого. Можете спросить у Дугиной, Татарского, Прилепина, заместителя министра образования, вдруг выступившего с критикой Путина, или у ряда топ-менеджеров разных компаний. Тем не менее, до сих пор существуют лица, не ограничивающие себя в выражениях по поводу действующей власти, например Гиркин и Пригожин. Первый имеет серьезную "крышу" среди ФСБшников, а вот почему до сих пор жив второй, читайте в материале 24 Канала.

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Путин поймал "паровоз" на мизерах

Сам факт того, что в информационном пространстве России появились люди, которые позволяют себе резкие высказывания по поводу приближенных к Путину лиц или даже иногда критикуют самого бункерного фюрера, свидетельствует о наличии серьезных проблем у лидера режима.

Российский недопрезидент до сих пор пытается играть в маскулинность, однако его слабость становится все более очевидной с каждым днем. Он едва способен балансировать между разными башнями Кремля, и вряд ли сможет придерживаться паритета между кланами ФСБшников, ГРУшников, бандитов и олигархов. И как только хотя бы один винтик этой хрупкой системы выйдет из строя, Россию захлестнет от междоусобиц.

Впрочем, пока, к сожалению, ничего подобного не произошло, однако к этому моменту болотные жители стремительно приближаются. Ведь так случилось, что Путин считал себя самым умным шулером, ворвался в игру немеченой колодой, хватанул двух тузов на прикупе к забойной карте, но перепутал преферанс с покером и стал блефовать. В реальной картежной игре результат подобной тупости крайне легко предсказать: бестолковому участнику запихивают "паровоз" со взяток и отправляют домой. Или дают возможность отыграться и оставляют совсем без штанов.

Приблизительно так случилось и с российским лидером. Ввязавшись в полномасштабную войну против Украины, он поставил на карту и свою жизнь, и будущее всей России, однако шансов на победу, по большому счету, у него никогда и не было. Так что теперь кровавому диктатору не остается ничего другого, кроме как рассказывать согражданам, что он так и хотел, а победа когда-нибудь наступит, нужно лишь отправить на гибель еще тысяч 500 молодых людей, продать Китаю нефть дешевле себестоимости, а также дождаться дефолта в США. Вот тогда стопроцентно будет не резиновая попа, а трудолюбие (что бы это ни означало), а с колен как встанут, так и вообще.

Тем не менее, если обычные россияне просто мечтают об уничтожении Украины и готовы подчиняться любому решению власти, среди высшего военно-политического командования есть те, кому подобное положение совсем не нравится. Среди этих лиц есть и доморощенный диверсант Евгений Пригожин, судя по всему, претендующий на власть после того, как путинская империя развалится. И дело здесь совсем не в том, кто стоит за поваром царька, а в том, что он так или иначе становится крайне опасным для самого бункерного фюрера, а также для тех, с кем конфликтует.

Ведь он как настоящий популист вполне удачно играет с настроениями народных масс. В отличие от всяческих Собчак или Навальных, владелец карманной армии убийц, которому по приказу того же диктатора предоставили доступ к артиллерии, авиации и бронетехнике, стал настоящим оппозиционером, который вполне может бросить вызов самому фюреру. Однако как с этим бороться, у Путина еще не решили.

Пригожин сыграл на тайных желаниях россиян

Дело в том, что политтехнологи владельца группы "Вагнера" решили так или иначе противопоставить Пригожина всей системе российских властей. Именно это, с одной стороны, дало возможность выжить, а с другой – сделало целью для ликвидации.

Появление группы "Вагнера" было обусловлено тем, что в 2014 году Кремлю понадобилось неофициально созданное бандформирование, состоящее из профессиональных военных. Сначала наемники выполняли заказы по ликвидации идейных "новороссов", а затем отправились в заграничные "командировки" – охранять золотые рудники, совершать государственные перевороты и обучать боевиков хунт в разных странах Африки и Азии.

От такого сотрудничества выигрывали все:

Путин получал миллионы долларов и политическое влияние на другие государства, а также "трудоустраивал" профессиональных военных, которые не нашли бы себя в гражданской жизни.

получал миллионы долларов и политическое влияние на другие государства, а также "трудоустраивал" профессиональных военных, которые не нашли бы себя в гражданской жизни. Пригожин заводил новые знакомства с генералами российской армии (в частности, с Суровикиным в Сирии), заколачивал огромные деньги и понемногу накапливал политические амбиции.

заводил новые знакомства с генералами российской армии (в частности, с Суровикиным в Сирии), заколачивал огромные деньги и понемногу накапливал политические амбиции. Сами же наемники получали немалые зарплаты, имели гарантии выплат средств в случае гибели и были очень довольны возможностью безнаказанно убивать людей.

Так происходило до полномасштабного вторжения. Точнее, момента, когда российская армия потерпела первые поражения на Севере Украины и не смогла существенно продвинуться на Востоке. Тогда на помощь оккупантам отправили боевые отряды пригожинских бандитов, очень быстро ставших едва ли не единственной движущей силой орды. Благодаря условной слаженности между подразделениями, а также наличию нелимитированного количества снарядов, преступники смогли захватить Попасную, Северодонецк и Лисичанск.

Можно считать, что именно с того момента зажглась звезда Пригожина на политической арене в стране-бензоколонке. Пиарясь на том, что только благодаря "вагнеровцам" Россия сможет достичь хотя бы захвата всего Донбасса, путинский гарсон выбил для себя возможность вербовать зэков. Мол, для Москвы они все равно никакой ценности не имеют, а вот на фронте вполне пригодятся.

Понятно, что в Кремле никто подобному подходу не возражал: не их детям встречаться в подворотнях с беглецами-убийцами. Вместо этого десятки тысяч человек без всякой морали, по мнению бункерного фюрера, вполне могли бы изменить ход событий. По большому счету, так и вышло.

Надо признать, что тактика мясных штурмов с настоящими заградотрядами, наказание кувалдами, расстрелами командиров, чьи подчиненные отказались идти в бой, на самом деле дала рашистам возможность и захватить Соледар и почти взять под контроль Бахмут. Только вот тут что-то пошло не так, потому что вдруг для "вагнеровцев" начали выделять столько же снарядов, сколько и другим подразделениям, а это не только срывало сроки взятия небольшого райцентра, но и значительно уменьшало потенциал самой группировки. Ведь "мясо" начало кончаться, а зэки так или иначе не совсем горели желанием умирать в канавах.

Пожалуй, тогда политические амбиции Пригожина были впервые высказаны так громко. Он буквально публично унизил Шойгу и Герасимова, обвинил их во всех провалах на фронтах, а также потребовал дополнительных снарядов для своих зэков и наемников. Понятно, что ничего кроме народной любви благодаря таким высказываниям он не получил. А вот всероссийское признание путинского повара с тех пор росло как на дрожжах.

Дело в том, что Пригожин стал противопоставлять себя всему аппарату российского руководства. Мол, генералы на передовой не появляются, а он вот здесь, рядом со своими подчиненными. Он едва ли не первый признал, что идет очень активная и кровопролитная война, в которой Россия сражается против сильной армии, называл настоящими героями обычных солдат, а не паркетных фельдмаршалов. Казалось бы, речь идет об откровенном убийце, бывшем зэке без принципов и крайне жестоком террористе, однако его образ настолько укладывался в нравственное восприятие героизма россиянами, что нечего удивляться безумному росту популярности.

Страна-террорист, где каждый второй отсидел по 10 лет, где пьяному избить жену с ребенком – это абсолютная норма, и где сломать целой семье жизнь из-за антивоенного рисунка маленькой девочки – это геройский поступок, не может думать иначе. Пригожин просто дал забитым плетьми рабам намек на то, что их могут так же бить, но при этом не обманывать и не рассказывать откровенные небылицы об улучшении жизни.

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Популярность "вагнеровцев" идеально наложилась на социальное положение в России, где часто пьяные мужчины и женщины постоянно слушают о величии собственного государства, однако глубоко в душе недовольны тотальным хищением денег местными чиновниками. Пригожин в подконтрольных себе СМИ предлагает этим живым мертвецам, которым нечего терять, так же бесславно закончить свое существование, однако под соусом гибели за родину. Только в отличие от государственных деятелей, которые боятся назвать войну войной, он иногда говорил будущему "мясу" правду, мол их действительно отправят на убой в нечеловеческие условия. И это действительно сработало, ведь культ группы "Вагнера" пошел в народ, а убийцы и насильники стали для рядовых россиян настоящими героями. Но это начало играть не на руку Кремлю.

Шойгу, Герасимов, где ПВО?

Из-за чрезвычайной популярности безумных кровожадных нелюдей Пригожин смог поставить Путина и другие конкурирующие башни Кремля в достаточно неудобное положение. С одной стороны, неподконтрольное лицо с поддержкой среди населения болот и собственной очень преданной армией наемников (зэки, оставшиеся в живых и получившие свободу, а также костяк группы "Вагнера", полностью готовые выполнить любой приказ Пригожина) способны захватить Санкт-Петербург или даже попытаться совершить государственный мятеж. С другой стороны, при лучших для России вариантах развития событий на фронтах Пригожин вполне может выступить оппонентом Путину на выборах и предоставить ему какие-либо условные гарантии собственной безопасности. И это может быть совсем неплохим выходом для бункерного фюрера.

Поэтому, судя по всему, никто в Москве не может принять какое-либо окончательное решение. К тому же, на руку владельцу группы "Вагнера" играет его медийность, поскольку ликвидировать Пригожина будет удобнее для власти не на пике его популярности. Вероятно, этим можно объяснить и приказ для всех СМИ и блогеров не упоминать боевиков этого формирования в новостях и постах, а также отлучение претендента на трон от доступа к зэкам.

Судя по всему, сам любитель кувалд вполне отдает себе отчет, что возможный провал операции по захвату Бахмута вместе с поиском виновных в ряде российских поражений отнюдь не будут способствовать его долголетию. Поэтому ему ничего не остается, кроме как продолжать сеять ненависть рядовых рашистов к действующей власти. Отсюда и все заявления о предстоящей победе Украины в войне и пожелания, чтобы дома чиновников-олигархов на Рублевке были разбомблены украинскими беспилотниками.

А вот от состояния именно подконтрольной Пригожину группировки его жизни вряд ли зависит, потому что в случае, скажем, внезапного наезда автомобиля повара на мину, кремлевские деятели просто перекупят всех бандитов. Надеяться на то, что хоть кто-то из профессиональных убийц способен возглавить бунт и мстить режиму из-за предательства своего шефа вообще не приходится. Более того, нет никаких сомнений, что за определенную сумму эти же зэки и сами охотно убьют Пригожина кувалдой или топором.

Однако судьба большинства из тех, кому удалось выжить после бахмутской мясорубки, давно решена. Их либо забросят на какие-нибудь другие участки фронта до полного уничтожения, либо, если Пригожина не станет, переведут в какие-то другие подразделения. По большому счету, других вариантов судьбы для пришедших на украинскую землю из-за ненужности своему государству просто нет.