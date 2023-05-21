В воскресенье, 21 мая, вражеское министерство образования сообщило, что за день до этого отправился к Кобзону один из топ-чиновников их ведомства. Собственно, речь идет о Петре Кучеренко, которому было 46 лет, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Россия "уничтожила" 16 армий НАТО, но есть нюанс: с чем можно сравнить 200 тысяч потерь врага
Что известно
Как пишут в Кремле, чиновник вместе с делегацией возвращался из рабочей командировки из Кубы в Россию. Во время полета ему стало плохо, поэтому он умер.
Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось,
– говорится в источнике.
Отметим, что супруга Кучеренко – Гурцкая – выступала в 2008 году на Евровидении от Грузии. Также она является народной артисткой своей террористической страны и членом Общественной палаты России.
Кроме того, 1 марта 2014 года она подписала обращение деятелей культуры России в поддержку политики президента Путина в Украине и Крыму.
Потери России
- Не так давно в России в один день умерли два депутата от партии Путина "Единая Россия". Речь идет о Николае Борцове и Джашарбеке Узденове. Важно, что второй из перечисленных россиян был в списке 100 самых богатых чиновников своего государства.
- Вместе с тем из Донбасса прямым рейсом к Кобзону отправился Игорь Истомин. Он был чемпионом Высшей лиги КВН и участником "Уральских пельменей". Произошло это еще летом 2022 года, однако стало известно об этом только сейчас. Все это время он считался пропавшим без вести.
- Следует сказать, что за все время от начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы ликвидировали 203 160 оккупантов. Только за минувшие сутки – вражеских 730 бойцов.