Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 730 захватчиков. Добавим, что это неточные данные, поскольку подсчитать погибших оккупантов мешают интенсивные боевые действия.
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Потери России в технике
Помимо человеческого ресурса, российские террористы лишились также огромного количества техники. С 24 февраля 2022 года украинские бойцы ликвидировали:
- танков – 3 783 (+2),
- боевых бронированных машин – 7 398 (+16),
- артиллерийских систем – 3 258 (+29)
- РСЗО – 564,
- средств ПВО – 327 (+2),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 822 (+21),
- крылатых ракет – 1 011,
- кораблей и катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 115 (+12),
- специальной техники – 425 (+2).
Потери врага на 21 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Ситуация на фронте: последние новости
В утренней сводке Генштаба сообщили, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Следует отметить также успехи наших воинов. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также украинские военные уничтожили 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 4 района сосредоточения вооружения и военной техники,
- 1 склад боеприпасов,
- 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- 1 средство противовоздушной обороны,
- 1 важную цель врага.