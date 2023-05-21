Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 730 захватчиков. Добавим, что это неточные данные, поскольку подсчитать погибших оккупантов мешают интенсивные боевые действия.

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Потери России в технике

Помимо человеческого ресурса, российские террористы лишились также огромного количества техники. С 24 февраля 2022 года украинские бойцы ликвидировали:

танков – 3 783 (+2),

боевых бронированных машин – 7 398 (+16),

артиллерийских систем – 3 258 (+29)

РСЗО – 564,

средств ПВО – 327 (+2),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 822 (+21),

крылатых ракет – 1 011,

кораблей и катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 115 (+12),

специальной техники – 425 (+2).

Потери врага на 21 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте: последние новости

В утренней сводке Генштаба сообщили, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Следует отметить также успехи наших воинов. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также украинские военные уничтожили 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: