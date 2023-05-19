Советник городского головы Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил, что уже удалось установить место хлопка.

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Андрющенко отметил, что результаты будут утром, но предварительно было поражено место базирования от 150 окупантов и системно использовалось для установки систем ПВО. Кроме того, в районе Кирова по улице Металлургов услышали пулеметную очередь.

Заметим, что беспокойно было 19 мая в населенном пункте Агробаза. Он расположен у Мариуполя. Предварительно было попадание в место расположения личного состава окупантов на территории Мариупольского аэропорта. И кадры свидетельствуют, что потери врага вследствие этого действительно безумны.

Ранее Андрющенко отметил, что российские захватчики готовятся к обороне в Мариуполе. Враг строит укрепление.

Последствия прилетов в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко

13 мая российские захватчики возле временно оккупированного Мариуполя посетили "хлопок". В частности, взрыв прогремел в здании в селе Республика возле Мариуполя. Там периодически находились оккупанты. Туда враги вызвали ориентировочно 20 скорых. По предварительным данным, погибли 50 российских захватчиков.

Мариуполь попал под контроль российских войск в мае 2022 года. Произошло это после длительных и жестоких боев, которые продолжались почти три месяца. В этот период значительное количество домов и других сооружений в городе были разрушены. С точными данными о количестве жертв сложно установить, поскольку оценки варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.