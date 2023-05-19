Радник міського голови Маріуполя на Донеччині Петро Андрющенко заявив, що вже вдалося встановити місце бавовни.

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Андрющенко зауважив, що результати будуть зранку, але, попередньо, було уражено місце базування від 150 окупантів та системно використовувалось для встановлення систем ППО. Крім того, в районі Кірова по вулиці Металургів почули кулеметну чергу.

Зауважимо, що неспокійно 19 травня було у населеному пункті Агробаза. Він розташований біля Маріуполя. Попередньо, було влучання у місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту. І кадри засвідчують, що втрати ворога внаслідок цього справді шалені.

Раніше Андрющенко зазначив, що російські загарбники готуються до оборони в Маріуполі. Ворог будує укріплення.

Наслідки прильотів у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка

13 травня до російських загарбників біля тимчасово окупованого Маріуполя завітала "бавовна". Зокрема, вибух пролунав у будівлі в селі Республіка, що біля Маріуполя. Там періодично перебували окупанти. Туди вороги викликали орієнтовно 20 швидких. За попередніми даними, загинуло 50 російських загарбників.

Додамо, що Маріуполь потрапив під контроль російських військ у травні 2022 року. Сталося це після тривалих та жорстоких боїв, які тривали майже три місяці. Протягом цього періоду значна кількість будинків та інших споруд у місті були зруйновані. З точними даними про кількість жертв складно встановити, оскільки оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.