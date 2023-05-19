У п'ятницю ввечері, 19 травня, радник міського голови Маріуполя на Донеччині Петро Андрющенко констатував, що в місто знову навідувалось "бавовнятко". За його словами, протиповітряна оборона не вберегла окупантів від прильотів.

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Власне, відомо, що особливо тривожного цього разу біло в населеному пункті Агробаза. Він розташований біля міста.

Маріуполь. Добрий вечір. Бавовна. Навіть дірява ППО не допомогла. Наші повідомляють про прильоти між селом Агробаза, що фактично межує з містом, та Маріуполем,

– йдеться у повідомленні.

Робота так званої "ППО" Росії в Маріуполі: дивіться відео з телеграм-каналів

Окрім того, згодом Андрющенко опублікував ще одне відео та фото, які справді підтверджують, що в тимчасово окупованому населеному пункті були прильоти. Зокрема, один з них в районі аеропорту.

Насолоджуйтесь. Маріупольська "бавовна" – можна дивитись вічно. Агов, "Невський" (новозбудований окупантами так званий ЖК біля аеропорту – 24 Канал). Ми попереджали про небезпечне сусідство,

– написав представник мерії.

За попередньою інформацією, було влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту. І кадри засвідчують, що втрати ворога внаслідок цього справді шалені.

Вибух у районі аеропорту в Маріуполі: дивіться відео з телеграму радника мера

Зверніть увагу! Вибухи прогриміла в районі так званого ЖК "Невський", куди нібито навідувався президент Росії Владімір Путін в березні 2023 року. Власне, "нібито", бо, скоріш за все, в населеному пункті був не сам "бункерний", а його двійник.



Наслідки "бавовни" в Маріуполі / Світлина з телеграм-каналу Андрющенка

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