Російські терористи вже встигли звинуватити у вибухах Збройні Сили України. Відповідні відео з місця події оприлюднили місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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У Донецьку пролунали потужні вибухи

Жителі Донецька показали відео, на яких чутні численні вибухи. За попередньою інформацією, вони пролунали у Ворошилівському районі тимчасово окупованого міста – це неподалік від стадіону "Донбас-Арена".

Російські пропагандисти вже заявили, що ЗСУ нібито "відкрили вогонь" по центру Донецька з РСЗВ "Град", випустивши 8 ракет.

ЗСУ відкрили вогонь о 1:10 з позицій у Нетайлові. Під ударом опинився центральний район Донецька – Ворошиловський,

– набрехали росіяни.

Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку: дивіться відео

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