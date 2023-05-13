Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, влада з'ясовує деталі вибухів.
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У сторону міста летіла ракета
Андрющенко заявив, що від ранку у місті пролунали два потужні вибухи, згодом завили сирени.
Трохи поштовхи схожі на землетрус, чутно дуже голосно, зі сторони Азовсталі,
– йдеться у повідомленні.
Натомість другий вибух вже чули у всіх районах міста. Крім того, є інформація, що з боку Волновахи в бік міста летіла ракета.
"Але тут може бути або "у страху очі великі", або "надія на бавовну". Деталі з'ясовуємо", – підсумував радник мера.
Вибухи чули і в Луганську
- Вранці цього ж дня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Над одним з районів міста здійнявся стовп густого диму. У мережі російські пропагандисти стверджують, що атакували район населеного пункту Ювілейне
- Інформація щодо постраждалих не надходила. Проте у мережі повідомляють, що у будинках поблизу вилетіли вікна, також частково пошкоджено дах.
- Крім того, Луганськ "бавовнило" і напередодні, 12 травня. Місцеві стверджували, що близько о 18:00 пролунав вибух поблизу одного з заводів, а згодом – ще один. Сталося це за 100 кілометрів від лінії фронту.
- Невдовзі росіяни почали бідкатися у соцмережах і показали наслідки вибухів. Так, стало відомо, що вибухи пролунали на нафтосховищі. Згодом пропагандистські "воєнкори" повідомили, що під атаку потрапив і "Машинобудівний завод "100". Це підприємство колись спеціалізувалося на обладнанні для електронного машинобудування. Зараз там нібито виготовляють полімерні вироби.
- Цікаво, що перед "бавовною" на заводі у Луганську був зять Шойгу Олексій Столяров. Він опублікував у соцмережах відео з місця, де вже за годину пролунали вибухи.