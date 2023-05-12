У п'ятницю, 12 травня, російські телеграм-канали повідомили, що горить Машинобудівний завод у Луганську. Власне, можна сказати, що зятю Шойгу "дуже пощастило", адже приїхав він у місто якраз-таки під час дивовижного природного явища – цвітіння "бавовни". Про це інформує 24 Канал.
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Ворог звинувачує ЗСУ
Згодом так званий колишній "посол" квазіреспубліки на теренах окупованої Луганщини у Росії Родіон Мірошник підтвердив, що приліт стався у районі підприємства "Поліпак", що розташоване на території колишнього заводу №100.
Блогер Алєксєй Столяров міг бути у Луганську під час обстрілу. Годину тому (близько 18:00, 12 травня – 24 Канал) він виклав відео із центральної площі міста – це місце за кілька кілометрів від точки удару,
– написали ворожі інформаційні помийки.
Також представник псевдоміліції загарбаної росіянами частини Луганщини Андрєй Марчко заявив, що удар був завданий за допомогою сучасних боєприпасів. Посмів звинуватити у цьому інциденті божевільний Збройні Сили нашої держави.
Наслідки "бавовни" на території Луганська: дивіться відео з ворожих ЗМІ
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Інші подробиці
- Як писали ворожі засоби масової інформації, у Луганську прогриміло щонайменше два вибухи ввечері 12 травня. Сталося це за близько 100 кілометрів від лінії фронту.
- Водночас місцеві повідомляли, що перед "хлопком" було чути реактивний звук, що схожий на політ ракети.
- Згодом на це істерично відреагував головний пропагандист Росії Владімір Соловйов, зазначивши, що в Луганську справді "щось сталося".