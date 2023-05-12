В пятницу, 12 мая, российские телеграм-каналы сообщили, что горит Машиностроительный завод в Луганске. Собственно, можно сказать, что зятю Шойгу очень повезло, ведь приехал он в город как раз во время удивительного природного явления – цветения "хлопка". Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите по теме "Это топ": пока россияне бились в панике, зять Шойгу отдыхал в элитном ресторане

Враг обвиняет ВСУ

Впоследствии так называемый бывший "посол" квазиреспублики на территории оккупированной Луганщины в России Родион Мельник подтвердил, что прилет произошел в районе предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

Блогер Алексей Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела. Час назад (около 18:00 12 мая – 24 Канал) он выложил видео с центральной площади города – это место в нескольких километрах от точки удара,

– написали вражеские информационные помойки.

Также представитель псевдомилиции захваченной россиянами части Луганской области Андрей Марочко заявил, что удар был нанесен с помощью современных боеприпасов. Осмелился обвинить в этом инциденте полоумный Вооруженные Силы нашего государства.

Последствия "хлопка" на территории Луганска: смотрите видео с вражеских СМИ

Обратите внимание! По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал в результате этого цветения "хлопка".

Читайте также Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Другие подробности