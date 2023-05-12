Захватчики традиционно начали обвинять в атаке ВСУ. Об этом рассказали в ряде местных пабликов, сообщает 24 канал.

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Луганск посетил "хлопок"

Во временно оккупированном Луганске после 18:00 прогремели 2 взрыва. По словам местных, их якобы слышали на территории одного из заводов.

Захватчики сразу же заявили об атаке со стороны ВСУ и работе ПВО.

Смотрите видео "хлопка" в Луганске

По меньшей мере, 2 взрыва во временно оккупированном Луганске. Расстояние до линии фронта около 100 километров,

– написал активист Сергей Стерненко.

По его словам, предварительно были нанесены удары по промышленным объектам.

"Пока неизвестно, что именно там было поражено. Местные жители сообщили, что перед ударами был слышен реактивный звук, похожий на пролет ракет", – добавил Стерненко.

Смотрите фото "хлопка" / Фото из соцсетей

На "хлопок" уже отреагировал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

"Важно! Местные жители сообщают о взрывах в Луганске", – написал путинский приспешник.

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