Загарбники традиційно почали звинувачувати в атаці ЗСУ. Про це розповіли у низці місцевих пабліків, повідомляє 24 Канал.

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До Луганська завітала "бавовна"

У тимчасово окупованому Луганську після 18:00 пролунали 2 вибухи. За словами місцевих, їх нібито чули на території одного із заводів.

Загарбники одразу ж заявили про атаку з боку ЗСУ та роботу ППО.

Дивіться відео "бавовни" у Луганську

Щонайменше 2 вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Відстань до лінії фронту близько 100 кілометрів,

– написав активіст Сергій Стерненко.

За його словами, попередньо, було завдано ударів по промислових об’єктах.

"Поки невідомо, що саме там було уражено. Місцеві мешканці повідомили, що перед ударами було чутно реактивний звук, схожий на проліт ракет", – додав Стерненко.

Дивіться фото "бавовни" / Фото з соцмереж

На "бавовну" вже відреагував кремлівський пропагандист Владімір Соловйов.

"Важливо! Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Луганську", – написав путінський посіпака.

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