Зранку в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Росіяни заявили, що постраждав колаборант.

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Подробиці вибуху в Мелітополі

12 квітня, приблизно о 6.50, у центрі міста пролунав поодинокий потужний вибух. Спочатку у пропагандистських телеграм-каналах була повна інформаційна тиша, але потім вони повідомили про черговий "теракт".

Росіяни повідомляють, що буцімто за адресою Шмідта, 24 у сміттєвому баку спрацював саморобний вибуховий пристрій, від якого ніхто не постраждав, крім припаркованих поряд автомобілів. Проте до вечора жертва таки "знайшлася".

Росіяни заявили про замах на колаборанта

Так, під вечір окупанти заявили, що внаслідок вибуху постраждав так званий в.о заступника міністра будівництва у Запорізькій області. У Росії стверджують, що це був замах на вбивство. Мовляв, Вона була приведена в дію, коли колаборант виходив з під'їзду.

Гауляйтери також кажуть, що його госпіталізували до лікарні через травми. Українська сторона це не коментувала. Проте зранку справжній мер Мелітополя Іван Федоров писав, що в місті пролунав сильний вибух.