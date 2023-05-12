Зять Сєргєя Шойгу активно веде свої соцмережі. І поки у Росії була паніка, Олексій Столяров відпочивав і хизувався рахунками у ресторанах, повідомляє 24 Канал.

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"Неймовірна подорож" зятя Шойгу

У соціальних мережах 11 травня російські пропагандисти почали поширювати інформацію про активні дії Збройних Сил України на тих чи інших напрямках. Росіяни скиглили, що українські військові начебто йдуть на Бєлгородську область й збираються штурмувати лівобережжя Херсонщини. І поки мережею ширилася чергова порція пропаганди, зять глави міноборони Росії Столяров відпочивав у Владивостоці.

На своїх сторінках у соцмережах він опублікував відео "неймовірної подорожі до російського Сан-Франциско". Насправді ж, росіянин поїхав у Владивосток. Більшу частину відео Столяров відпочиває в елітному ресторані "Millionka" й насолоджується "топовою їжею".

Окремо Столяров навіть виділив фрагмент, у якому хизується рахунком у 42 тисячі рублів. Цікаво, як відреагують у мережі росіяни, які ще вчора увечері билися у паніці через "контрнаступ". Ймовірно, скоро з'явиться чергова порція вибачень від зятя Шойгу.

Столяров вихваляється рахунком у ресторані: дивіться відео

Столяров вважав війну проти України "безглуздою"

Раніше зять Шойгу вже потрапляв у скандали. У лютому він у соцмережах лайнув пост російського блогера Юрія Дудя. "Хароший русский" у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну у мережі поширив текст, у якому називав дії Росії "безглуздими", а війну – "кривавою".

Уподобав пост і зять Шойгу, через що у мережі почався справжній скандал. Росіяни почали "травити" Столярова. Коли той зрозумів, що "спалився", то швиденько прибрав свій лайк, проте розлючених росіян це не заспокоїло.

Зять Шойгу не надто добирав слова у відповідь на критику. Одному з користувачів мережі він відповів, що "Z-бидло забули спитати". Саме так він відреагував на зауваження щодо лайків. Разом з тим, прихильники так званої "спецоперації" вважають, що Столярову нічого не загрожує, бо у будь-якому випадку – його відмаже тесть.