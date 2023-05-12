За цей час аеропорт встиг відправити близько 100 пасажирських літаків. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Аеропорт у Сургуті продовжував працювати попри "замінування"
Працівники сургутського аеропорту отримали повідомлення про замінування ще 6 травня. Попри це співробітники вирішили прочитати його аж 10 травня, коли вийшли на роботу після так званих "травневих свят".
На пошті вони побачили лист, що в будівлі аеропорту закладена бомба, через що оголосили тривогу та провели всі відповідні заходи. Евакуація пасажирів летовища не відбувалась.
Згодом стало відомо, що жодних вибухових пристроїв не знайшли. Тобто повідомлення про мінування, яке 4 дні лишалося непрочитаним, виявилося неправдивим.
У росіян під носом підірвали літак Су-24
- У російському Новосибірську 8 травня партизани спалили ворожий бомбардувальник Су-24. Літак перебував на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту та модернізації.
- Відповідальність за підпал взяв на себе легіон "Свобода Росії". Там зазначили, що спалили бойовий літак для того, щоб показати, що війна в Україні має бути закінчена.
- Легіон також закликав росіян не йти воювати в Україну, а також попередив, що всі воєнні злочинці обов'язково відповідять за це перед судом.