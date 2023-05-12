За это время аэропорт успел отправить около 100 пассажирских самолетов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Аэропорт в Сургуте продолжал работать, несмотря на "минирование"
Сотрудники сургутского аэропорта получили сообщение о минировании еще 6 мая. Несмотря на это, сотрудники решили прочитать его аж 10 мая, когда вышли на работу после так называемых "майских праздников".
На почте они увидели письмо, что в здании аэропорта заложена бомба, из-за чего объявили тревогу и провели соответствующие мероприятия. Эвакуация пассажиров аэропорта не осуществлялась.
Впоследствии стало известно, что никаких взрывных устройств не обнаружили. То есть сообщение о минировании, которое 4 дня оставалось непрочитанным, оказалось ложным.
У россиян под носом взорвали самолет Су-24
- В российском Новосибирске 8 мая партизаны сожгли вражеский бомбардировщик Су-24. Самолет находился на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации.
- Ответственность за поджог взял на себя легион "Свобода России". Там отметили, что сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что война в Украине должна быть окончена.
- Легион также призвал россиян не уходить воевать в Украину, а также предупредил, что все военные преступники обязательно ответят за это перед судом.