Отже, знайомтеся, Олексій Столяров. Він, власне, і є тим самим зятем Шойгу. І йому добряче перепало від росіян за те, що вважає війну проти України "кривавою та безглуздою", передає 24 Канал.
Читайте також Фарбовані нігті та довге волосся: син Соловйова може працювати моделлю на "загниваючому Заході"
У росіян шалено палає
Ми б з величезним задоволенням спостерігали, як росіяни самі себе поїдають та знищують. Правда, реальність життя така: наші захисники щоденно знищують сотні окупантів, бо щось всередині своєї недоімперії вони не поспішають нам з цим допомагати.
Гаразд, повернімося до Столярова. Отже, з чого розгорівся скандал? З публікації чергового "харошего русского" Юрія Дудя. Він виклав допис, у якому назвав війну Росії проти України "кривавою та безглуздою". А до чого тут зять Шойгу? Він поставив лайк, за що і поплатився.
Столяров поставив лайк під постом Дудя / Скриншот
Користувачі мережі це виявили / Скриншот
Зауважимо, що Столяров той іще боягуз. Щойно він зрозумів, що "спалився", відразу ж прибрав лайк. Ба більше, закрив обліковий запис, щоб йому не прилітало за цей "вкрай сміливий вчинок". Правда, були й ті, хто таки зміг до нього дописатися.
Зять Шойгу не надто добирав слова. У відповідь він написав, що "Z-бидло забули спитати". Так він відреагував на заклик іти на фронт, а не лайкати пости всіляких дудів. Мовляв, йому не страшно, адже тесть відмаже.
Столярова закликали йти воювати, а не відсиджуватися / Скриншот
Звичайно ж, прихильники так званої "спецоперації" у пабліках продовжують розпинати зятька Шойгу. Особливо активно це роблять ті канали, які належать ПВК "Вагнер". І це не дивно, адже Пригожин і російське міноборони продовжують відверто конкурувати на полі бою.
Зауважимо, що у Столярова ще є шанси все виправити. Він може допомогти своєму тестеві, а також ЗСУ. Нам зовсім трохи не вистачає, щоб добити 150 тисяч окупантів.
Втрати ворога вражають
- Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 147 470 російських загарбників. Лиш за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 650 бійців країни-агресорки.
- Крім того, на брухт уже вдалося перетворити 3 375 танків, 6 609 бойових броньованих машин, 2 373 артилерійські системи, 475 РСЗВ і 247 засобів ППО.
- А ще на балансі ворожої армії на 299 літаків, 288 гелікоптерів, 873 крилатих ракет, 2 035 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 18 суден, 5 235 автомобілів і автоцистерн і 230 одиниць спецтехніки менше.