Ба більше, у своїх істеричних промовах Володимир Соловйов не раз закликав розбомбити ненависну йому Велику Британію за її військову допомогу Україні. А саме у Лондоні, ймовірно, зараз й працює його 21-річний син Данило, пише 24 Канал.

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Помирати повинні "холопи"

Як зазначив на своїй фейсбук-сторінці Олексій Голобуцький, ще задовго до повномасштабної війни, у 2017-му, Соловйов бризкав слиною та заявляв, що виведення радянських військ з Афганістану свого часу було помилкою. А також стверджував, що сам би послав туди свого сина.

Однак коли його держава розв'язала нову війну, він чомусь затих. Більше не звучать подібні слова й обіцянки відправити своїх повнолітніх дітей в окопи, ба більше, він взагалі не згадує про них. А воно й не дивно, адже тепер замість пустої балаканини загроза є очевидною.

Вочевидь, на думку пропагандиста відправляти своїх дітей на фронт повинні інші росіяни, а його нащадки нехай займаються своїми справами якнайдалі від театру воєнних дій.

Вони діти, кого треба діти, і не ваша собача справа, що вони роблять. Ваша справа – здохнути швидше в чужих чорноземах,

– саркастично написав російський блогер Анатолій Несміян.

Богемне життя Соловйова-молодшого

Але вернімося до Данила, нафарбовані руки якого не відчували вагу автомата. У соцмережах повідомляють, що зараз він підписав контракт з агентством у Лондоні, де й працює у фешн-індустрії. На фотографіях він постає з чорними нафарбованими нігтями та довгим волоссям кольору блонд, теж фарбованим. А це навряд йде поряд з такими любимими його батьком "традиційними цінностями" Росії.

Також Данилу приписують відмазку від ухилу від мобілізації. Він буцімто заявив, що "поки не може укласти контракт із міністерством оборони Росії та вирушити за захист Донбасу, оскільки у нього вже укладено контракт із лондонським модельним агентством".

Не забули користувачі соцмереж й опублікувати фотографії повнолітнього сина пропагандиста.

Як зараз виглядає Данило Соловйов / Фото із соцмереж

Зазначимо, що у твітері в коментарях до однієї з вірусних публікацій автори наголосили, що взяли цитату Соловйова-молодшого з гумористичного пабліку, який, проте, "часто на 100% правий". Однак відомо, що Данило й справді працював моделлю.