Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" уже поповнили 147 470 російські військові. Зауважимо, що статистика приблизна, адже точно підрахувати втрати у зонах ведення активних бойових дій надзвичайно складно.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 3 375;

бойових броньованих машин – 6 609;

артилерійських систем – 2 373;

РСЗВ – 475;

засобів ППО – 247;

літаків – 299;

гелікоптерів – 288;

крилатих ракет – 873;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 035;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 235;

спеціальної техніки – 230.



Актуальні втрати ворога станом на 25 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу нашим військовим вдалося перетворити на брухт 12 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем і 1 РСЗВ. А ще знищили 1 вертоліт, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів і автоцистерн і 1 одиницю спецтехніки.

Лізуть в атаки, попри втрати

Зауважимо, що російські військові продовжують наступальні дії. Основні зусилля ворога зосереджені на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Лиш за 24 лютого підрозділи Сил оборони відбили близько 70 атак на цих напрямках.

Ворог не просто так лізе безперестанно. Путін віддав наказ до березня вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Ось окупанти і намагаються з усіх сил втілити у життя вологу мрію кривавого диктатора.

Оскільки ворог зазнає шалених втрат, то шукає способи поповнювати своє військо. Так, примусова мобілізація триває у Чечні. За даними Генштабу ЗСУ, 23 лютого на Бахмутський напрямок відправили до 200 поліцейських з полку спецпризначення "Ахмат". Їхня задача – запобігти можливому дезертирству мобілізованих або саботажу.