У річницю повномасштабного вторгнення Росії 24 Канал зібрав для вас ключові цифри цієї війни. Вони найкраще демонструють наслідки всіх 365 днів нашої боротьби.

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Втрати ворога

За рік повномасштабної війни ми вже звикли починати кожен наш день зі статистики Генерального штабу ЗСУ щодо ліквідованих ворогів. Станом на ранок 24 лютого 2023 року таких вже 146 тисяч 820.

Ці дані включають втрати ворога за минулу добу, 23 лютого. Тобто саме за 365 днів великої війни. У статистиці ці цифри матимуть такий вигляд:

146 тисяч 820 ліквідованих росіян – за 1 рік;

– за 1 рік; 12 тисяч 235 – в середньому за місяць;

– в середньому за місяць; 2 тисячі 815 – щотижня;

– щотижня; 402 ліквідовані окупанти – щодня;

ліквідовані окупанти – щодня; 16 знищених ворогів – щогодини;

знищених ворогів – щогодини; 3,5 хвилини – саме стільки часу всередньому потрібно Силам оборони України на ліквідацію одного окупанта.

Лише уявіть: всього 3 з половиною хвилини. Поки ви чистите зуби зранку, розігріваєте сніданок чи просто заварюєте каву, наші захисники за цей час ліквідовують одного ворога.

На те, щоб прочитати цей матеріал, вам знадобиться 10 хвилин. За цей час наші воїни встигнуть зробити трьох росіян "хорошими".

З такою самою шаленою швидкістю росіяни втрачають і свою техніку. За 365 днів ЗСУ знищили 3 тисячі 363 ворожі танки та 6 тисяч 600 одиниць бойових броньованих машин. Просто погляньте на статистику:

9 тисяч 963 одиниці бронетехніки – загалом знищено за рік;

– загалом знищено за рік; 830 одиниць – в середньому за 1 місяць;

– в середньому за 1 місяць; 191 одиниця – за тиждень;

– за тиждень; 27 знищених одиниць бронетехніки – щодня;

– щодня; менш як 53 хвилини – стільки часу потрібно ЗСУ для знищення однієї одиниці ворожої бронетехніки.

Це вже не просто почистити зуби, але поки ви доберетесь на роботу, десь у степах Донбасу, на окупованій частині Запоріжжя чи лівому березі Херсонщини згорить російський танк або бронеавтомобіль.

Крім того, за час повномасштабного вторгнення Росія втратила:

артилерійських систем – 2 тисячі 363 одиниці;

– 2 тисячі 363 одиниці; РСЗВ – 474 одиниці;

– 474 одиниці; засобів ППО – 247;

– 247; літаків – 299;

– 299; гелікоптерів – 287;

– 287; кораблів або катерів – 18;

– 18; автомобільної техніки та автоцистерн – 5 тисяч 224;

– 5 тисяч 224; спецтехніки – 229.

Повітряні тривоги

З 24 лютого по вечір 22 лютого в різних областях України загалом оголошували повітряну тривогу 16 тисяч 658 разів. Всередньому щонайменше 45 разів повітряна тривога щодня лунала бодай в одній області.

"Лідером" за цим показником є Харківська область, яку постійно обстрілюють з прикордонної Бєлгородської області Росії. Там тривога звучала 1 тисячу 778 разів – майже 5 разів щодня.

Другою іде Донецька область – 1 тисяча 521 тривога за рік і 4 тривоги щодня. Третя – Запорізька область з цифрами 1 тисяча 413 тривог за рік і 4 тривоги щодня.

Найменше повітряних тривог було у Львівській (282), Івано-Франківській (281), Чернівецькій (250) і Закарпатській областях (230). Тут середня частота тривог становить менш як 1 на добу.

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Звільнені території

Почавши свою "спеціальну воєнну операцію" 24 лютого 2022 року, російські війська розпочали наступ чи не з усіх можливих напрямків:

проросійські бойовики за підтримки російської регулярної армії активізували бойові дії на Донбасі ,

, з окупованого Криму російські війська зайшли на Херсонщину й Запоріжжя ,

, з територій Бєлгородської та Курської областей ворог атакував Слобжанщину – Харківську та Сумську області ,

, на Київ ворожі війська йшли з території Білорусі,

ворожі війська йшли з території Білорусі, а на Чернігів сунули одночасно з Білорусі та Брянської області Росії.

Зважаючи на певний ефект раптовості, росіяни змогли захопити значну частину українських територій. Та вже в березні Сили оборони України почали поступову деокупацію українських земель.

За рік повномасштабної війни українські військові загалом змогли деокупувати 39 тисяч 48 квадратних кілометрів суверенних територій нашої держави. Погляньмо в статистиці:

39 тисяч 48 квадратних кілометрів – за 1 рік;

– за 1 рік; 3 тисячі 254 квадратних кілометри – всередньому за 1 місяць;

– всередньому за 1 місяць; 748 квадратних кілометрів – щотижня;

– щотижня; 106 квадратних кілометрів – щодня;

– щодня; 1,78 квадратних кілометра – ЗСУ звільняють щогодини.

Таким чином Сили оборони України щотижня звільняють територію, яка майже дорівнює площі Києва, а щомісяця – майже 57% Криворізького району.

Ба більше, щогодини наші військові звільняють всередньому 1,78 квадратного кілометра. Тепер порівняйте це з Росією, яка тратить сотні життів своїх солдатів на те, щоб просунути лінію фронту буквально на десятки метрів.

39 тисяч 48 квадратних кілометрів звільнених територій – це більше, ніж площі цілих країн. Наприклад, таких:

Кіпр – 9,25 тисячі квадратних кілометрів,

– 9,25 тисячі квадратних кілометрів, Катар – 11,437 тисячі квадратних кілометрів,

– 11,437 тисячі квадратних кілометрів, Чорногорія – 13,812 тисячі квадратних кілометрів,

– 13,812 тисячі квадратних кілометрів, Словенія – 20,253 тисячі квадратних кілометрів,

– 20,253 тисячі квадратних кілометрів, Ізраїль – 20,77 тисячі квадратних кілометрів,

– 20,77 тисячі квадратних кілометрів, Північна Македонія – 25,333 тисячі квадратних кілометрів,

– 25,333 тисячі квадратних кілометрів, Албанія – 28,748 тисячі квадратних кілометрів,

– 28,748 тисячі квадратних кілометрів, Вірменія – 29,8 тисячі квадратних кілометрів,

– 29,8 тисячі квадратних кілометрів, Бельгія – 32,545 тисячі квадратних кілометрів,

– 32,545 тисячі квадратних кілометрів, Молдова – 33,843 тисячі квадратних кілометрів.

З такими темпами ЗСУ знадобилося б всього 3 місяці, щоб повністю звільнити територію Кіпру, 4 місяці на звільнення Катару чи Чорногорії та трохи більш як пів року – на звільнення Словенії чи Ізраїлю.

Схожа ситуація й з окупованими Росією територіями інших країн:

Придністров'я – окупована частина Молдови площею 4 тисячі 163 квадратних кілометри (на повну деокупацію ЗСУ знадобилося б 39 діб);

– окупована частина Молдови площею 4 тисячі 163 квадратних кілометри (на повну деокупацію ЗСУ знадобилося б 39 діб); Абхазія – окупована частина Грузії площею 8 тисяч 665 квадратних кілометрів (на повну деокупацію ЗСУ потрібно 82 доби);

– окупована частина Грузії площею 8 тисяч 665 квадратних кілометрів (на повну деокупацію ЗСУ потрібно 82 доби); Південна Осетія – окупована частина Грузії площею 3 тисячі 900 квадратних кілометрів (на докупацію території ЗСУ потрібно 37 діб);

– окупована частина Грузії площею 3 тисячі 900 квадратних кілометрів (на докупацію території ЗСУ потрібно 37 діб); Південні Курили або Північні території Японії – окупована частина Японії площею 5 тисяч квадратних кілометрів (ЗСУ впоралися б за 47 діб);

або – окупована частина Японії площею 5 тисяч квадратних кілометрів (ЗСУ впоралися б за 47 діб); Чеченська Республіка Ічкерія – повністю окупована Росією країна площею 15 тисяч квадратних кілометрів (на деокупацію потрібна 141 доба).

Звісно, ці цифри абсолютно суб'єктивні. Наприклад, під час Слобожанського контрнаступу ЗСУ звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів у Харківській, Луганській і Донецькій областях всього за 6 діб вересня.

А під час контрнаступу на Херсонщині всього за 2 доби вдалося звільнити близько 4 тисяч 851 квадратного кілометра. Тож усе залежить виключно від планування та підготовки до наступу

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На жаль, досі окупованими залишаються 106 тисяч 825 квадратних кілометрів території України. А це приблизно площа всієї Ісландії чи Болгарії.

Якщо розраховувати на попередні темпи деокупації, нашим військам знадобиться трохи більш як 2 з половиною роки на повне звільнення. Та все ж віримо, що наша підтримка Збройних Сил, а також допомога, надана партнерами, ще більше пришвидшать цей процес.

Допомога від партнерів

Починаючи з 24 лютого 2022 року й станом на 22 лютого 2023 року лише США як ключовий партнер України надали нам військової та безпекової допомоги на 30,4 мільярда доларів. Такі цифри офіційно навело посольство Сполучених Штатів у Києві.

Ці гроші – це системи Javelin чи вже улюблені HIMARS, які допомагають нищити ворога, це вкрай необхідні снаряди або системи ППО Patriot, які захищають наші міста, це бронетехніка та багато іншого, чого так потребують наші військові, щоб відбивати постійні атаки ворога.

Таким чином США всередньому щомісяця надають нам лише військової допомоги на 2,533 мільярда доларів. Або ж понад 83 мільйони доларів щодня.

І це лише військова допомога. Крім того, Штати за рік повномасштабної війни надали десятки мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги нашій державі й стільки ж – на гуманітарні потреби.

Також США долучилися й до танкової коаліції. Під час візиту в Київ президент Джо Байден заявив, що партнери надали або невдовзі нададуть Україні загалом понад 700 танків.

В середньому Україна отримує 2 нові танки щодоби. Це дуже непогано, враховуючи, що Росія навпаки кожної доби втрачає майже 10 своїх танків.

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Під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" 14 лютого 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін підсумував, що за рік повномасштабної війни партнери загалом надали Україні військової допомоги на понад 50 мільярдів доларів:

50 мільярдів доларів – за рік великої війни;

– за рік великої війни; 4 мільярди 160 мільйонів доларів – щомісяця;

– щомісяця; 959 мільйонів доларів – щотижня;

– щотижня; 137 мільйонів доларів – щодня.

Загалом Україна отримує військову допомогу від понад 50 держав, які долучаються до формату "Рамштайн". Серед них бувають і доволі несподівані партнери:

ключові союзники України, серед яких США , Велика Британія , Німеччина , Франція , Польща , Чехія , Литва , Латвія , Естонія , Канада , Данія та всі інші члени НАТО ;

, , , , , , , , , , та всі інші члени ; країни Тихоокеанського регіону – Японія , Південна Корея , Австралія , Нова Зеландія ;

, , , ; країни Близького Сходу – Ізраїль , Катар , Йорданія ;

, , ; країни Латинської Америки – Колумбія , Еквадор ;

, ; країни Африки – Марокко , Кенія , Ліберія , Туніс ;

, , , ; позаблокові держави Європи – Австрія , Боснія та Герцеговина , Молдова , Грузія ;

, , , ; Косово – навіть попри те, що Україна досі не визнала його незалежною державою.

Крім того, багато партнерів підготували "сюрпризи" для України на 24 лютого 2023 року – тобто, вже на перший день другого року вторгнення Росії. Лише від США цей комплект військової допомоги становитиме близько 10 мільярдів доларів.

Як ми бачимо, навіть через рік після повномасштабного вторгнення партнери не втомилися від України. А наші воїни продовжують невпинно бити ворога, наближаючи нашу перемогу.

Вірте в Збройні Сили України, як у них вірить президент США Джо Байден, який, попри всі протоколи та заборони, навідався до Києва.

Підтримуйте наших військових, як ми всі підтримували їх у перші дні, тижні, місяці після 24 лютого 2022 року. І все обов'язково буде Україна – на всі 603,7. Назавжди.