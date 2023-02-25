С начала полномасштабного вторжения ряды "двухсотых" уже пополнили 147 470 российских военных. Заметим, что статистика приблизительная, ведь точно подсчитать потери в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери русской армии в технике

танков – 3 375;

боевых бронированных машин – 6 609;

артиллерийских систем – 2 373;

РСЗО – 475;

средств ПВО – 247;

самолетов – 299;

вертолетов – 288;

крылатых ракет – 873;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 035;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 235;

специальной техники – 230.



Актуальные потери врага по состоянию на 25 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ​

Только за минувшие сутки нашим военным удалось превратить в утиль 12 танков, 9 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и 1 РСЗО. А еще уничтожили 1 вертолет, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 автомобилей и автоцистерн и 1 единицу спецтехники.

Лезут в атаки, несмотря на потери

Заметим, что российские военные продолжают наступательные действия. Основные усилия врага сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Только за 24 февраля подразделения Сил обороны отбили около 70 атак на этих направлениях.

Враг не просто так лезет непрестанно. Путин приказал к марту выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Вот оккупанты и стараются изо всех сил воплотить в жизнь влажную мечту кровавого диктатора.

Поскольку враг несет бешеные потери, то ищет способы пополнять свое войско. Так, принудительная мобилизация продолжается в Чечне. По данным Генштаба ВСУ, 23 февраля на Бахмутское направление отправили до 200 полицейских из полка спецназначения "Ахмат". Их задача – предотвратить возможное дезертирство мобилизованных или саботаж.