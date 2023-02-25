Как отметили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки враг совершил несколько десятков атак. Все их отбили подразделения Сил обороны. Упорные бои продолжаются на Донбассе.

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Оккупанты суют, но терпят поражение

Российские военные продолжают сосредоточивать свои усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении. В течение 24 февраля нашим защитникам удалось отбить около 70 атак по этим направлениям.

Какая ситуация по другим направлениям

Волынский, Полесский, Северский, Слобожанский. Там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений. Вблизи государственной границы оккупанты продолжают сохранять свое присутствие. В то же время не зафиксировано формирование наступательных группировок.

Там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений. Вблизи государственной границы оккупанты продолжают сохранять свое присутствие. В то же время не зафиксировано формирование наступательных группировок. Со всем тем, оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали населенные пункты Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огурцове и Бологовка.

Купянский и Лиманский. Там оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в районе Масютовки. Кроме того, стремились выбить наших защитников из Серебрянского лесничества. Из артиллерии были обстреляны районы 17 населенных пунктов. Среди них – Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

Там оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в районе Масютовки. Кроме того, стремились выбить наших защитников из Серебрянского лесничества. Из артиллерии были обстреляны районы 17 населенных пунктов. Среди них – Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области. Бахмутское направление. Безуспешные атаки оккупанты совершили вблизи Берховки, Ивановского и Северного Донбасса. Активно использовали воздушную разведку для корректировки артиллерийского огня. Обстреляли 16 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

Безуспешные атаки оккупанты совершили вблизи Берховки, Ивановского и Северного Донбасса. Активно использовали воздушную разведку для корректировки артиллерийского огня. Обстреляли 16 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области. Авдеевский и Шахтерский. Там также зафиксировали безуспешные наступательные действия в районах Первомайского, Невельского, Марьинки. Артиллерией били по 17 населенным пунктам. Среди них – Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.

Там также зафиксировали безуспешные наступательные действия в районах Первомайского, Невельского, Марьинки. Артиллерией били по 17 населенным пунктам. Среди них – Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка. Запорожское направление. Под вражеский огонь попали 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье.

Под вражеский огонь попали 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье. Херсонское направление. Из артиллерии обстреляли 34 населенных пункта Херсонщины. В частности, пострадали Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.

Терроризируют мирное население

К сожалению, оккупанты продолжают зверства на временно оккупированных территориях. Известно, что на захваченной части Херсонщины враги устраивают обыски домов мирных жителей. Они изымают лодки и другие плавсредства. В Генштабе заметили, что раньше нечто подобное захватчики делали, когда готовились к уходу с правобережья и для диверсий.

Оккупанты уничтожили более 80% жилищного фонда Мариуполя. И теперь цинично предлагают оставшимся в городе получить новое жилье. Их хотят заселить в новостройки в окрестностях города, который сами россияне разрушили. Правда, просто так никто жилье давать не собирается. Оккупанты требуют иметь при себе документы на уничтоженное жилье. Но крайне сложно их иметь тем, чьи дома буквально выгорели дотла вместе со всем, что было внутри.

Тем временем принудительная мобилизация продолжается в Чечне. Именно поэтому 23 февраля на Бахмутское направление отправили до 200 полицейских из полка спецназначения "Ахмат". Сделали это враги для того, чтобы предотвратить возможное дезертирство мобилизованных или саботаж.

Враг продолжает нести потери