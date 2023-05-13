У мережі російські пропагандисти стверджують, що атакували район населеного пункту Ювілейне. Ба більше, у місці навіть лунала повітряна тривога, інформує 24 Канал.

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Над містом здійнявся дим

У російських телеграм-каналах опублікували кадри з місця інциденту. Як пишуть пропагандисти, один вибух пролунав зранку 13 травня. Після цього у небо здійнявся стовп чорного диму.



Після вибуху у небо здійнявся дим / Фото із соцмереж

Інформація щодо постраждалих не надходила. Проте у мережі повідомляють, що у будинках поблизу вилетіли вікна, також частково пошкоджено дах.

У мережі публікують кадри після вибуху: дивіться відео

Після вибуху здійнявся стовп диму: дивіться відео

Інші деталі інциденту станом на зараз невідомі, проте пропагандисти вже звинуватили в "обстрілах" Збройні Сили України.

До Луганська раніше вже завітала "бавовна"

У п'ятницю, 12 травня, в тимчасово окупованому Луганську пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві стверджували, що близько о 18:00 пролунав вибух поблизу одного з заводів, а згодом – ще один. Сталося це за близько 100 кілометрів від лінії фронту.

Невдовзі росіяни почали бідкатися у соцмережах і показали наслідки вибухів. Так, стало відомо, що вибухи пролунали на нафтосховищі. Згодом пропагандистські "воєнкори" повідомили, що під атаку потрапив і "Машинобудівний завод "100". Це підприємство колись спеціалізувалося на обладнанні для електронного машинобудування. Зараз там нібито виготовляють полімерні вироби.

Цікаво, що перед "бавовною" на заводі у Луганську був зять Шойгу Олексій Столяров. Він опублікував у соцмережах відео з місця, де вже за годину пролунали вибухи.

У мережі росіяни почали скиглити, що удар могли здійснити ракетами Storm Shadow. Мовляв, Україна нещодавно їх отримала, а HIMARS не дістає до Луганська.