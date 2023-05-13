Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, власти выясняют детали взрывов.
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В сторону города летела ракета
Андрющенко заявил, что с утра в городе прогремели два мощных взрыва, впоследствии завыли сирены.
Немного толчки похожи на землетрясение, слышно очень громко, со стороны Азовстали,
– говорится в сообщении.
Второй взрыв уже слышали во всех районах города. Кроме того, есть информация, что со стороны Волновахи в сторону города летела ракета.
"Но здесь может быть либо "у страха глаза большие", либо "надежда на хлопок". Детали выясняем", – подытожил советник мэра.
Взрывы слышали и в Луганске
- Утром в этот же день во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. Над одним из районов города поднялся столб густого дыма. В сети российские пропагандисты утверждают, что атаковали район населенного пункта Юбилейное
- Информация о пострадавших не поступала. Однако в сети сообщают, что в домах вблизи вылетели окна, также частично повреждена крыша.
- Кроме того, Луганск "хлопало" и накануне, 12 мая. Местные утверждали, что около 18:00 раздался взрыв вблизи одного из заводов, а впоследствии – еще один. Произошло это в 100 километрах от линии фронта.
- Вскоре россияне начали жаловаться в соцсетях и показали последствия взрывов. Так, стало известно, что взрывы прогремели на нефтехранилище. Впоследствии пропагандистские "военкоры" сообщили, что под атаку попал и "Машиностроительный завод "100". Это предприятие когда-то специализировалось на оборудовании для электронного машиностроения. Сейчас там якобы производят полимерные изделия".
- Интересно, что перед "хлопком" на заводе в Луганске был зять Шойгу Алексей Столяров. Он опубликовал в соцсетях видео с места, где уже через час раздались взрывы.