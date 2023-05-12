Местные жители сообщают, что свет исчез в нижней части города. Некоторые отмечают, что это произошло еще до взрыва.

Обратите внимание В оккупированном Мелитополе взорвали "замминистра", – СМИ

Федоров подтвердил взрыв

Иван Федоров подтвердил, что в Мелитополе раздался мощный взрыв.

Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных деревнях не стало света, воды и связи,

– говорится в сообщении.

Оккупанты уже ноют в своих пабликах из-за взрыва.

Первый взрыв в Мелитополе 12 мая

К слову, это уже не первый взрыв за день 12 мая, прогремевший в Мелитополе. Его услышали около 08:00. По данным, распространяемым российскими захватчиками, взрыв прогремел на улице Шмидта.

По данным росСМИ, сработало самодельное взрывное устройство, которое неизвестные подбросили в мусорный бак.

Российские захватчики прекрасно понимают, что у них нет никаких шансов на временно оккупированных территориях. Герои ВСУ освободят все украинские города и села. Туда вернется украинский флаг и безопасность для всех местных жителей.