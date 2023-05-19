В пятницу вечером, 19 мая, советник городского головы Мариуполя в Донецкой области Петр Андрющенко констатировал, что в город снова наведывался "хлопок". По его словам, противовоздушная оборона не уберегла оккупантов от прилетов.

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Собственно, известно, что особенно тревожного в этот раз было в населенном пункте Агробаза. Он расположен около города.

Мариуполь. Добрый вечер. Хлопок. Даже дырявая ПВО не помогла. Наши сообщают о прилетах между фактически граничащей с городом деревней Агробаза и Мариуполем,

– говорится в сообщении.

Работа так называемой "ПВО" России в Мариуполе: смотрите видео с телеграм-каналов

Кроме того, вскоре Андрющенко опубликовал еще одно видео и фото, действительно подтверждающие, что во временно оккупированном населенном пункте были прилеты. В частности, один из них был в районе аэропорта.

Наслаждайтесь. Мариупольский "хлопок" – можно смотреть вечно. Эй, "Невский" (новопостроен оккупантами так называемый ЖК возле аэропорта – 24 Канал). Мы предупреждали об опасном соседстве,

– написал представитель мэрии.

По предварительной информации, было попадание в месторасположение личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта. И кадры свидетельствуют, что потери врага вследствие этого действительно безумны.

Взрыв в районе аэропорта в Мариуполе: смотрите видео с телеграма советника мэра

Обратите внимание! Взрывы прогремели в районе так называемого ЖК "Невский", куда якобы наведывался президент России Владимир Путин в марте 2023 года. Собственно, "якобы", потому что, скорее всего, в населенном пункте был не сам "бункерный", а его двойник.



Последствия "хлопка" в Мариуполе / Фотография из телеграм-канала Андрющенко

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